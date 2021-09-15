В Крыму собираются строить новый курортный город: что задумали оккупанты

Оккупационные власти захваченного Россией Крыма сообщили, что вскоре начнут строительство нового курортного города на западном побережье полуострова, возле Евпатории.

Крым - фото из открытых источников

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем говорит подобный шаг оккупантов.

Это делается, чтобы было чем заполнить информационную повестку в Крыму перед выборами

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей уверен, что заявления о намерениях построить новый город в Крыму – это информационный шум перед выборами в Госдуму.

"Креатива придумать что-то важнее для электората у Аксенова (так называемый глава республики Сергей Аксенов — ред.) не хватило, поэтому он просто "срисовал" идею министра обороны РФ Шойгу — тот недавно тоже заявлял о желании построить целых два города в Сибири. Но Крым — не Сибирь. Потому Аксенову, который представляет на полуострове "Единую Россию", достаточно бреда и об одном городе", – отмечает Игорь Соловей.

По его мнению, это делается, чтобы было чем заполнить информационную повестку в Крыму перед выборами. И забить этим критические новости о катастрофическом состоянии с туризмом на полуострове, о засилье приезжих из РФ (особенно с Кавказа), об уничтожении природы полуострова для строительства вилл "новых русских", об игнорировании интересов – и даже угнетении – коренных жителей полуострова и т.п.

"Сами же крымчане прекрасно понимают, что если даже после выборов эта идея не умрет также быстро, как и родилась, то всё равно этот "город" будет совсем не для них, – акцентирует Игорь Соловей. – Он станет резервацией для новоприбывших с РФ и кормушкой для "распильщиков" государственного бюджета".

Если будут что-то строить, то скорее всего – военный объект под предлогом того, что возводится некая курортная точка

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко признался, что планы оккупантов о строительстве нового курортного города в Крыму прозвучали для него как откровение.

"Слабо в это верится. Развития курортной инфраструктуры за время оккупации заметно не было. Да и проблем – огромное количество, та же водная. Воды не хватает даже тому количеству населения, которое есть. Скорее РФ делала бы некий новый курортный объект в районе Сочи или развивала качество того, что уже есть. В общем, сообщение о неком новом курортном городке в Крыму, где может поселиться 50 тысяч человек, при тех проблемах, которые там есть – звучит более чем странно", – отмечает Павел Жовниренко.

Впрочем, подчеркивает он, некоторые варианты такой гипотетической стройки есть.

"Строительство анонсируется на западе Крыма, в районе Евпатории. Это возле поселков Штормовое и Мирный. И там же находится на берегу озера Донузлав поселок Новоозерный, а в нем – бывшая военно-морская база. И если будут что-то строить, то скорее всего – военный объект под предлогом того, что возводится некая курортная точка", – прогнозирует эксперт.

Еще одной возможной целью такого строительства он называет отмывание денег олигархами.

"Ради этого они готовы на любые стройки, – поясняет Павел Жовниренко. – Даже построить газопровод из Тюмени к Северному полюсу. Лишь бы были огромные капиталовложения и эти деньги можно было вытянуть из бюджета, параллельно сделав "откаты" себе".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в МИД Турции сделали новое заявление об аннексии Крыма

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