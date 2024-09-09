В крупнейший аэропорт Швеции добрались неизвестные беспилотники: подробности

Крупнейший аэропорт Швеции вблизи Стокгольма на несколько часов остановил прием и отправку рейсов через неизвестные беспилотники. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает издание SVT.

Аэропорт Швеции возле Стокгольма. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что управление гражданской авиации сообщило, что в начале суток в районе аэропорта "Арланда" заметили неизвестные беспилотники — по меньшей мере четыре аппарата разного размера, но неустановленного типа.

В два часа ночи решили приостановить работу аэропорта, в связи с чем пять рейсов отправили приземляться в ближайшие аэропорты – возле городов Ничепинг и возле Гетеборга.

В 03:30 работу аэропорта возобновили. Полиция начала расследование в связи с препятствием в работе аэропорта.

"Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью. Из соображений конфиденциальности расследования мы не хотим вдаваться в детали", – сказал представитель полиции Даниэль Викдаль.

В Вооруженных силах Швеции подтвердили, что знают об инциденте и взаимодействуют с администрацией аэропорта.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 сентября во время атаки российскими беспилотниками "Шахед" по Украине, в частности по Одесской области, Румыния подняла в воздух самолеты F-16. По предварительным данным, российский дрон мог поразить румынскую территорию. При этом, как сообщает министерство обороны Румынии, российские войска возобновили атаки дронами по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Украины вблизи румынской границы. В ночь на воскресенье Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры для оповещения населения в уездах Тулча и Констанца. Сообщения RO-Alert были отправлены в 2:20 и 2:38 утра.



