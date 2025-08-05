В Кремле вне себя от решения Молдовы: что теперь будет с главной союзницей Путина

В Молдове приговорили к семи годам тюрьмы башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул за финансовые махинации, которые она осуществляла по приказу путинского режима в ходе избирательной кампании. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание NewsMaker.

Владимир Путин и Евгения Гуцул. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что суд постановил, что Евгении Гуцул и секретарь ныне запрещенной пророссийской партии "Шор" Светлана Попан занимались незаконным финансированием партии "Шор" в 2019-2022 годах.

Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы полузакрытого типа. Кроме того, она обязана вернуть государству 40 млн леев (2,35 млн долларов США), которые, по версии следствия, были использованы для незаконного финансирования партии. Светлану Попан приговорили к 6 годам лишения свободы. У нее конфискуют 9 млн леев (около 530 тысяч долларов).

Не обошлось и без "сюрпризов". Во время оглашения приговора сторонники Евгении Гуцул устроили акцию протеста у здания суда. Гуцул и Попан не признали вину, обвинив власти Молдовы в политических репрессиях. Приговор вынесен судом первой инстанции, так что дело имеет все шансы пройти длинный путь апелляций.

Стоит отметить, на юге Молдовы расположен автономный регион Гагаузия, который политически сильно ориентирован на Россию и в меньшей степени на Турцию. Евгения Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии в 2023 году от ныне запрещенной в Молдове партии "Шор". Партия была основана молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который на фоне обвинений в масштабных финансовых махинациях скрывается в России.

До избрания на должность башкана Евгения Гуцул была практически никому не известна даже в самой Гагаузии. Её победу на выборах в Молдове называли результатом прямого вмешательства России в гагаузские выборы.

После победы на выборах Гуцул систематически обвиняла правительство Молдовы в притеснениях Гагаузской автономии. При этом она несколько раз бывала в России и лично встречалась с Владимиром Путиным. После своего ареста Гуцул публично призвала российского диктатора использовать все средства, чтобы вызволить ее из СИЗО.

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