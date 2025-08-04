Россия вновь решила взяться за Молдову: какие шаги предпринимает Москва

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Кравцев Сергей
Кремль наращивает усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе накануне парламентских выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на советника по национальной безопасности Станислава Секриеру.
Выборы в Молдове. Фото: из открытых источников
Советник по нацбезопасности отметил, молдавские чиновники заметили резкий рост дезинформации, направленной почти на четверть миллиона избирателей, проживающих в диаспоре.
В частности, он указал на возобновление активности сети "Матрешка", поддерживаемой Кремлем. Тактика заключается в создании фейковых СМИ и использовании их для распространения ложных сообщений.
Он добавил, что создаются фейковые репортажи, призванные подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять раздор среди молдавских общин за рубежом.
Советник президента предполагает, что во время голосования 28 сентября могут произойти нарушения, подобные тем, что наблюдались во время предыдущих выборов.
Он добавил, что другие страны должны усилить мониторинг и реагировать на любые попытки повлиять на голосование до, во время и после выборов.
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