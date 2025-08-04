Россия вновь решила взяться за Молдову: какие шаги предпринимает Москва

Кремль наращивает усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе накануне парламентских выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на советника по национальной безопасности Станислава Секриеру.

Выборы в Молдове. Фото: из открытых источников

Советник по нацбезопасности отметил, молдавские чиновники заметили резкий рост дезинформации, направленной почти на четверть миллиона избирателей, проживающих в диаспоре.

"Россия и ее прокси сейчас активно сосредотачивают свои усилия на молдавской диаспоре", – заявил Секриеру.

В частности, он указал на возобновление активности сети "Матрешка", поддерживаемой Кремлем. Тактика заключается в создании фейковых СМИ и использовании их для распространения ложных сообщений.

"Кампания нацелена на снижение активности избирателей из диаспоры – побуждая их остаться дома – и на манипулирование теми, кто все же придет на выборы, с целью подтолкнуть их к поддержке фальшивой проевропейской силы", – отметил Секриеру.

Он добавил, что создаются фейковые репортажи, призванные подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять раздор среди молдавских общин за рубежом.

Советник президента предполагает, что во время голосования 28 сентября могут произойти нарушения, подобные тем, что наблюдались во время предыдущих выборов.

"Например, фейковые сообщения о заминировании избирательных участков в европейских городах или инсценированные протесты за рубежом с целью создания впечатления недовольства", – заявил Секриеру.

Он добавил, что другие страны должны усилить мониторинг и реагировать на любые попытки повлиять на голосование до, во время и после выборов.

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