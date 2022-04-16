В Кремле решают, как оформить поражения Путина, – советник главы ОП

Война в Украине Россией проиграна. Сейчас лишь стоит вопрос, как кремлевской верхушке лучше подготовить к этому население, как ему все произошедшее подать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП считает, что россиянам будут навязывать мнение о том, что Москва поступила гуманно, решив не соревноваться с НАТО, дабы не допустить применение ядерного оружия, что точно бы привело к ядерной войне.

Арестович вспомнил затоплении крейсера "Москва", отметив, что после произошедшего российское руководство точно поняло, что война в Украине проиграна и теперь стоит задача, как правильно это подать населению РФ.

По мнению Алексея Арестовича, российское руководство снова уменьшило аппетиты, и цели так называемой "спецоперации" в Украине уже на порядок ниже. Снижение целей происходит после каждого провала в Украине.

Алексей Арестович допускает, что в сложившейся ситуации Путину остается нанести тактический ядерный удар, что приведет к тому, что США такого точно не простят и начнут объединяться с Китаем, чтобы усмирить хозяина Кремля. Есть еще другой сценарий – можно проиграть НАТО, но не Украине, что стало бы для русских самым страшным кошмаром. Для этого российскому президенту нужна кровавая бойня, эскалация, чтобы потом обратиться к россиянам и сказать, что не стоит допускать ядерной войны, от которой будет очень много смертей.

По мнению Арестовича, свои действия Путин может объяснить тем, что он остановил "кровавую вакханалию". Но при этом Путин отметит, что НАТО и разумные политики надавали на украинцев и те прекратили войну.

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