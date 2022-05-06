В Кремле рассказали, кто еще, кроме России, может посягнуть на украинские земли

В то время, как РФ ведет полномасштабную войну против Украины, убивая украинцев и оккупируя украинские города и села в самом Кремле пытаются делать вид, что ничего такого не происходит. Более того, официальной Москве хватает наглости обеспокоенно заявлять, что это Польша мечтает оккупировать часть Украины и имеет на это весьма конкретные планы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Рупор Кремля заявил, что риторика Польши никогда не была дружественной, однако в последние месяцы она стала откровенно враждебной. Вот только Дмитрий Песков не потрудился объяснить, он имеет в виду риторику Польши по отношению к России или к Украине, как и не объяснил, почему вдруг официальная Варшава стала недружественно относиться к официальной Москве, какие события этому предшествовали.

Дмитрий Песков также назвал для всех очевидным фактом то, что угроза территориальной целостности Украины может исходить именно со стороны Польши.

Читайте на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь попытался выставить себя "миротворцем", который выступает за мир и удивляется, почему это "специальная военная операция" в Украине так сильно затянулась. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, о чем могут говорить новые заявления Лукашенко и, почему вдруг Лукашенко решил наладить свои отношения с Западом.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Минобороны РФ заранее пытаются оправдать свои ракетные удары по городам Украины. В этот раз даже представили список городов, которые собираются обстрелять ближайшее время.





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