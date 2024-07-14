В Кременчуге с роддома исчез 4-дневный младенец: на розыск отправили всю полицию

В Кременчуге Полтавской области сегодня, 14 июля, из одного из городских роддомов исчез 4-дневный младенец. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В Кременчуге из роддома пропал младенец (фото из открытых источников)

"В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности похитителя. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.

"Если у вас есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по номерам: 380 (98) 739 26 30, 380 (98) 189 99 44, 380 (99) 79 35 04 или 102", – просят у полиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что польский пограничник спасал украинского ребенка . Около полуночи на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула.

Польский пограничник не растерялся, и до приезда скорой, оказал помощь уже посиневшему бедному ребенку. Он спас ей жизнь. События зафиксирована камерой видеонаблюдения.

Польский офицер положил младенца на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После чего ребенок пришел в себя. Затем, прибежали другие офицеры с дефибриллятором, они вызвали бригаду врачей. Уже в сознании ребенка и его мать медработники доставили в госпиталь .



