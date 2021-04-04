В "красную зону" карантина могут внести еще три области Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине набирает обороты. Вскоре к "красной зоне" карантина могут войти еще три области. Неутешительные показатели публикует Министерство здравоохранения.

Красные зоны карантина: в каких областях могут ввести локдаун. Фото: rbk.ru

Жесткие карантинные ограничения могут ввести в Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях.

Наиболее критическая ситуация в Черкасской области. Там сильно превышен показатель выявления случаев инфицирования. Норма составляет 20%, а случаев зафиксировано — 22,6%.

В Хмельницкой области наблюдается очень высокий процент загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны). Кроме того, в этом регионе почти вдвое превышен показатель госпитализаций.

Донецкая область постепенно пересекает норму выявления случаев инфицирования (18% с 20%). Также в регионе зафиксировано очень высокий уровень госпитализаций (65% при норме 60%).

Напомним, что в Украине откорректировали предыдущие правила ношения масок в "красной" карантинной зоне. Можно ли быть без маски на улице и в парках, читайте в нашем материале.

Также некоторые правила, требования и порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, в связи с коронавирусом, изменено. Как будет курсировать общественный транспорт во время жестких ограничений, читайте в нашем материале.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на сегодняшний день "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. Аргументацию политика смотрите в нашем материале.

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