logo

BTC/USD

121727

ETH/USD

4761.73

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В КНДР намекают, что воодушевились примером Путина: тоже готовятся войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В КНДР намекают, что воодушевились примером Путина: тоже готовятся войне

Пхеньян хочет закрепить в законодательстве "враждебность" к Южной Корее

14 августа 2025, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В КНДР собираются закрепить на законодательном уровне враждебный статус Южной Кореи. Там убеждены, что отношения между странами не смогут нормализоваться и новая конфронтация рано или поздно, но произойдет. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

В КНДР намекают, что воодушевились примером Путина: тоже готовятся войне

КНДР и РФ. Фото: из открытых источников

Ким Ё Чжон подчеркнула, что Республика Корея систематически угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".

"Я уверена, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной и никогда не сможет измениться. Мы неоднократно заявляли, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея, верным слугой и союзником США, и эта окончательная позиция и точка зрения будут закреплены в нашей конституции в будущем", — заявила она.

Она также выразила мнение, что совместные военные учения США и Республики Корея, которые стартуют 18 августа, "вновь продемонстрируют враждебную природу Республики Корея".

Также чиновница опровергла сообщение южнокорейского правительства о демонтаже КНДР некоторых своих громкоговорителей на границе в ответ на такие же действия Сеула.

"Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, утверждая, что мы демонтировали громкоговорители, установленные на южной пограничной территории", — написала она.

По убеждению Ким, Республика Корея должна быть навсегда обозначена как "наиболее враждебная сила в ее настоящем виде", и это должно быть закреплено в национальном законодательстве.

В Министерстве объединения Южной Кореи отреагировали на заявления Ким Ё Чжон. Как сообщает информагентство Yonhap, там заявили, что несмотря ни на что Сеул будет продолжать стремиться к нормализации отношений с КНДР.

Читайте также на портале "Комментарии" — КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kcna.kp/en/article/q/37243df9f780a7da82eec0c4627d9ee0.kcmsf
Теги:

Новости

Все новости