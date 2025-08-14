В КНДР намекают, что воодушевились примером Путина: тоже готовятся войне

В КНДР собираются закрепить на законодательном уровне враждебный статус Южной Кореи. Там убеждены, что отношения между странами не смогут нормализоваться и новая конфронтация рано или поздно, но произойдет. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

КНДР и РФ. Фото: из открытых источников

Ким Ё Чжон подчеркнула, что Республика Корея систематически угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".

"Я уверена, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной и никогда не сможет измениться. Мы неоднократно заявляли, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея, верным слугой и союзником США, и эта окончательная позиция и точка зрения будут закреплены в нашей конституции в будущем", — заявила она.

Она также выразила мнение, что совместные военные учения США и Республики Корея, которые стартуют 18 августа, "вновь продемонстрируют враждебную природу Республики Корея".

Также чиновница опровергла сообщение южнокорейского правительства о демонтаже КНДР некоторых своих громкоговорителей на границе в ответ на такие же действия Сеула.

"Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, утверждая, что мы демонтировали громкоговорители, установленные на южной пограничной территории", — написала она.

По убеждению Ким, Республика Корея должна быть навсегда обозначена как "наиболее враждебная сила в ее настоящем виде", и это должно быть закреплено в национальном законодательстве.

В Министерстве объединения Южной Кореи отреагировали на заявления Ким Ё Чжон. Как сообщает информагентство Yonhap, там заявили, что несмотря ни на что Сеул будет продолжать стремиться к нормализации отношений с КНДР.

Читайте также на портале "Комментарии" — КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных.



