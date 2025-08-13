logo

КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных
КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных

Северная Корея продолжает наращивать военное присутствие в России, содержа там около 11 тысяч военных и готовя отправку новых подразделений.

13 августа 2025, 00:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская разведка фиксирует дальнейший рост военного присутствия Северной Кореи на стороне России. По данным заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на территории РФ уже находятся около 11 тысяч военнослужащих КНДР, и в ближайшее время ожидается прибытие новых групп.

КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных

КНДР снова активизирует военную силу

Северокорейские подразделения расположены преимущественно в Курской и Белгородской областях, где сформированы четыре бригады. Их задача – действовать в определенной зоне ответственности, что подтверждается их боевым применением в этом регионе.

Между Москвой и Пхеньяном существует договоренность об отправке еще шести тысяч военных из КНДР, которые будут привлекаться к разминированию, инженерным работам и восстановлению инфраструктуры. Первая партия, ориентировочно 1,2 тысячи человек, должна прибыть в Курскую область в ближайшее время.

По словам Скибицкого, участие в войне против Украины дает Северной Корее ценный опыт современных боевых действий. Речь идет о тактике применения FPV-дронов, интеграции их с артиллерией, проведении разведки и штурмовых операций. Этот опыт, подчеркнул он, делает КНДР одной из наиболее осведомленных стран мира о ведении современной войны, что вызывает беспокойство для региональных игроков, в частности Японии, Южной Кореи и Китая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине запускают новые инициативы для поддержки молодежи и развития ее потенциала. На молодежном форуме презентовали десятки свежих идей, среди которых усовершенствование жилищной политики и стимулирование предпринимательства. Часть проектов уже в работе: в ближайшее время представят гранты для креативных индустрий, а по программе "Собственное Дело" планируют увеличить финансирование со 150 до 200 тысяч гривен.



Источник: https://suspilne.media/1088930-skibickij-z-gur-u-rosii-perebuvae-blizko-11-tisac-vijskovih-iz-kndr-ocikuetsa-pributta-novih-grup/
