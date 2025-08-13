КНДР планирует отправить на Курщину еще 6 тысяч своих военных

Украинская разведка фиксирует дальнейший рост военного присутствия Северной Кореи на стороне России. По данным заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на территории РФ уже находятся около 11 тысяч военнослужащих КНДР, и в ближайшее время ожидается прибытие новых групп.

КНДР снова активизирует военную силу

Северокорейские подразделения расположены преимущественно в Курской и Белгородской областях, где сформированы четыре бригады. Их задача – действовать в определенной зоне ответственности, что подтверждается их боевым применением в этом регионе.

Между Москвой и Пхеньяном существует договоренность об отправке еще шести тысяч военных из КНДР, которые будут привлекаться к разминированию, инженерным работам и восстановлению инфраструктуры. Первая партия, ориентировочно 1,2 тысячи человек, должна прибыть в Курскую область в ближайшее время.

По словам Скибицкого, участие в войне против Украины дает Северной Корее ценный опыт современных боевых действий. Речь идет о тактике применения FPV-дронов, интеграции их с артиллерией, проведении разведки и штурмовых операций. Этот опыт, подчеркнул он, делает КНДР одной из наиболее осведомленных стран мира о ведении современной войны, что вызывает беспокойство для региональных игроков, в частности Японии, Южной Кореи и Китая.

