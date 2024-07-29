В КНДР готовят преемника Ким Чен Ына: у кого самые большие шансы

Дочь лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына Чжу Е, готовят как преемницу северокорейского диктатора. Впрочем, выбор пока не является окончательным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Yonhap News Agency.

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Национальная разведывательная служба представила доклад, в котором говорится о том, что Северная Корея предполагает, что Чжу Ё может стать кандидатом на должность преемника диктатора. Также была проанализирована частота ее публичных выступлений с целью оценки общественных настроений.

В прошлом году около 60% публичной деятельности дочери Ким Чен Ына включали сопровождение отца на военных мероприятиях и мероприятиях, связанных с экономикой. В то же время слово "хяндо", которое переводится как "поводырь", свидетельствует о том, что она находится лишь на пути к тому, чтобы стать преемником диктатора. Также "хяндо" означает "освещать путь вперед в революционной борьбе" и обычно используется для обозначения лидеров или же их преемников.

В то же время не исключается и то, что Ким Чен Ын может выбрать преемником кого-то другого.

В частности, отмечается, что Ким Чен Ын может иметь проблемы со здоровьем, поскольку он имеет избыточный вес и высокий риск сердечных заболеваний. Возможно, это связано со стрессом, курением и злоупотреблением алкоголем.

Стоит отметить, Ким Чен Ын является верховным лидером Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года, после смерти своего отца, Ким Чен Ына.

Диктатор известен своей авторитарной властью и жестким контролем над страной. Его режим характеризуется нарушениями прав человека, репрессиями против политических оппонентов и строгим контролем над медиа и информацией. Под его руководством Северная Корея активно развивает свою ядерную программу, что вызывает беспокойство у мирового сообщества.

Также он поддерживает тесные отношения с диктатором Владимиром Путиным. Их встречи подчеркивают сотрудничество между двумя странами в экономической и военной сферах.

Читайте также на портале "Комментарии" — что готовит КНДР перед выборами в США: в Южной Корее сделали предупреждение.



