logo
Русский Українська

BTC/USD

46711.90

ETH/USD

3356.00

LTC/USD

180.80

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

За это 27-летний мужчина проведет в тюрьме всю жизнь

сегодня, 00:06
Автор:

Лиля Воробьева

На Кировоградщине местный житель, который находился под наркотическим "кайфом", лишил жизни уже старшего мужчину и покушался на убийство еще двух девушек. За это получил наказание — пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской облпрокуратуры.

В Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

Мужчина был пьян (фото из открытых источников)

Преступление имело место два года назад. 27-летний наркоман напал на девушку, схватил за шею и так жестоко хотел лишить жизни. Его жертва упала, а злоумышленнику удалось скрыться.

Далее убийца начал искать новую жертву. Выбрал 19-летнюю  и бросился, чтобы сжать горло своей жертве. Но сделать это помешали друзья девушки.

"У реки Ингул агрессивный убийца снова под действием наркотиков заметил рыбака старшего возраста и решил его убить. Уже пожилому мужчине он нанес 13 ударов ножом, от которых последний скончался ", — говорится в прокурорском сообщении.

Убийцу нашли и закрыли в тюрьме. Было возбуждено уголовное дело. Правохранители сделали все возможное, использовав показания свидетелей, экспертизы, чтобы он понес заслуженное наказание по трем преступным эпизодам. Ведь только чудом молодые девушки остались живы. Кировский районный суд назначил ему пожизненное заключение.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой. В Кропивницким 16-летняя девушка была найдена мертвой. Как стало известно, в ночь на 15 августа в селе Кетрисановка, что в Кропивницкому районе, исчезла 16-летняя девушка по имени Виктория Макаренко. Отец пострадавшей рассказал, что в ту ночь она ночевала в одной комнате со сводной сестрой. Девочка проснулась посреди ночи и обнаружила, что Виктории нет рядом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kir.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=303720
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ