В Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

На Кировоградщине местный житель, который находился под наркотическим "кайфом", лишил жизни уже старшего мужчину и покушался на убийство еще двух девушек. За это получил наказание — пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской облпрокуратуры.

Мужчина был пьян (фото из открытых источников)

Преступление имело место два года назад. 27-летний наркоман напал на девушку, схватил за шею и так жестоко хотел лишить жизни. Его жертва упала, а злоумышленнику удалось скрыться.

Далее убийца начал искать новую жертву. Выбрал 19-летнюю и бросился, чтобы сжать горло своей жертве. Но сделать это помешали друзья девушки.

"У реки Ингул агрессивный убийца снова под действием наркотиков заметил рыбака старшего возраста и решил его убить. Уже пожилому мужчине он нанес 13 ударов ножом, от которых последний скончался ", — говорится в прокурорском сообщении.

Убийцу нашли и закрыли в тюрьме. Было возбуждено уголовное дело. Правохранители сделали все возможное, использовав показания свидетелей, экспертизы, чтобы он понес заслуженное наказание по трем преступным эпизодам. Ведь только чудом молодые девушки остались живы. Кировский районный суд назначил ему пожизненное заключение.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой. В Кропивницким 16-летняя девушка была найдена мертвой. Как стало известно, в ночь на 15 августа в селе Кетрисановка, что в Кропивницкому районе, исчезла 16-летняя девушка по имени Виктория Макаренко. Отец пострадавшей рассказал, что в ту ночь она ночевала в одной комнате со сводной сестрой. Девочка проснулась посреди ночи и обнаружила, что Виктории нет рядом.

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