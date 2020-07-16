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В Киевской области ужесточают карантин

Карантин в Киевской области решили ужесточить из-за стремительного роста новых случаев заражения коронавирусом

16 июля 2020, 23:22
Автор:

Татьяна Веремеева
В Киевской области ужесточают карантин

В Киевской области 17 июля усилят ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли сегодня во время внеочередного заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевской ОГА.

Начиная с завтрашнего дня, в регионе ограничат проведение массовых мероприятий, среди которых культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и рекламные мероприятия. Согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в месте проведения могут быть заполнены не больше 50% мест для сидения, либо больше одного человека на 5 кв. метров площади помещения.

Кроме того, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям разрешат работать только с 7:00 до 23:00.

В Киевского ОГА сообщают, что усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пассажироперевозок, а также работы заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании высказался против продления карантина одним решением более чем на месяц.


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