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В Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов (ФОТО)

Эти документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В Киевской области военные Национальной гвардии Украины нашли служебные документы воинов российского модуля разведки и управления. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов (ФОТО)

В Киевской области нацгвардейцы обнаружили важную служебную документацию военных РФ (фото: t.me/mvs_ukraine)

В обнародованном сообщении отмечено, что найденная документация противника пригодится украинским военным, чтобы проанализировать методы, с помощью которых ведут разведку и управляют военными группировками агрессора.

Еще находка поможет в прекращении функционирования соответствующего программного обеспечения, чтобы можно было эффективно противодействовать российским военным группировкам.

В Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции, чтобы настроить Европу против украинцев. Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы намеренно демонизировать Украину в мире, учитывая, что миллионы людей вынуждены были уехать за границу из-за начала войны. Такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Согласно обнародованной информации, фейки о "плохих" украинцах, в частности, распространяет российский пропагандист Соловьев. Он распространил никем не подтвержденную информацию, что якобы украинские беженцы расписали квартиру русскоговорящего грека, сдавшего им свою квартиру в Афинах. Фейк появился после того как Греция осудила действия РФ в Украине. Также появляется информация о погромах в магазинах якобы украинских молодых людей. Эти фейки российские медиа тоже ничем не подтверждают. Ведь Россия намеренно распространяет фейки об украинских беженцах, чтобы настроить Европейское сообщество против украинского народа.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/11056
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