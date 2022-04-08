В Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов (ФОТО)

В Киевской области военные Национальной гвардии Украины нашли служебные документы воинов российского модуля разведки и управления. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Киевской области нацгвардейцы обнаружили важную служебную документацию военных РФ (фото: t.me/mvs_ukraine)

В обнародованном сообщении отмечено, что найденная документация противника пригодится украинским военным, чтобы проанализировать методы, с помощью которых ведут разведку и управляют военными группировками агрессора.

Еще находка поможет в прекращении функционирования соответствующего программного обеспечения, чтобы можно было эффективно противодействовать российским военным группировкам.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции, чтобы настроить Европу против украинцев. Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы намеренно демонизировать Украину в мире, учитывая, что миллионы людей вынуждены были уехать за границу из-за начала войны. Такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Согласно обнародованной информации, фейки о "плохих" украинцах, в частности, распространяет российский пропагандист Соловьев. Он распространил никем не подтвержденную информацию, что якобы украинские беженцы расписали квартиру русскоговорящего грека, сдавшего им свою квартиру в Афинах. Фейк появился после того как Греция осудила действия РФ в Украине. Также появляется информация о погромах в магазинах якобы украинских молодых людей. Эти фейки российские медиа тоже ничем не подтверждают. Ведь Россия намеренно распространяет фейки об украинских беженцах, чтобы настроить Европейское сообщество против украинского народа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!