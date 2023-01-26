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В Киевской области более 300 семей не могут попасть в свои дома

Владельцы квартир ЖК «Центральный Премиум» в Ирпене остались под открытым небом

сегодня, 16:54
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Автор:

Станислав Молчанов

Владельцы квартир ЖК "Центральный Премиум" в Ирпене обвинили застройщика в произволе, из-за которого более 300 семей во время войны остались под открытым небом. Об этом сообщает Цензор.нет.

В Киевской области более 300 семей не могут попасть в свои дома

Владельцы квартир ЖК «Центральный Премиум» жалуются на застройщика (фото из открытых источников)

Еще в начале войны упоминавшийся жилой комплекс получил повреждения. На его восстановление представители компании -застройщика собрали с владельцев квартир по 30$ за кв.м., обещая не только восстановить жилье, но вернуть средства после получения компенсации от государства.

Впрочем, уже более полугода работы ведутся преимущественно в части коммерческой недвижимости. Сами же инвесторы не могут получить от застройщика, ни какого-либо конкретного плана действий, ни даже доступа к собственному жилью.

По словам эксперта Светланы Кушнир, не меньшее возмущение среди владельцев вызывают и сметы на ремонты, которые им периодически посылают в чат представители застройщика. В них стоимость работ завышена, а 15% от нее дополнительно выделяется на "административные расходы".

В материале говорится, что инвесторы убеждены, что таким образом Александр Пикулик и представители его компании пытаются отремонтировать только коммерческие плоскости в ЖК, чтобы впоследствии продать их. В то же время, судьба тех, кто уже выплатил полную стоимость квартир, застройщика не интересует.

"Люди несколько месяцев не могут добиться справедливости. Многие семьи уже просто не имеют средств на жизнь, ведь в строительство и ремонт они инвестировали все свои сбережения", — отмечается в материале.

Кушнир призывает вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, в поле зрения которых Пикулик уже попадал. Осенью 2020 года полиция остановила черный Range Rover, за рулем которого находился Пикулик в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место происшествия выехали сразу три экипажа полиции.

"Самым вопиющим доказательством безнаказанности и вседозволенности является, наверное, стрельба в ирпинском ресторане Sapori Veri. Но, несмотря на следы от пуль и показания очевидцев, никто не понес за это ответственности", — отмечает эксперт.

В Киевской области более 300 семей не могут попасть в свои дома - фото 2
В Киевской области более 300 семей не могут попасть в свои дома - фото 3


Недавно Александр Пикулик выступил против сноса рекламной конструкции одного из своих жилых комплексов на въезде в г. Ирпень и установлении там мемориальной стелы "Город-герой".



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Источник: https://censor.net/ru/blogs/3395795/sotni_meshkantsiv_irpenya_razom_z_ditmy_zalyshylys_na_vulytsi_pid_chas_viyiny_mistseva_vlada_ne_diye
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