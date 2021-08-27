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В Киевской области аннулировали лицензию школе, работавшей с нарушениями

Жители «Солнечного» опасаются, что руководство школы проигнорирует решение суда и не сообщит родителям о том, что лицензия отозвана

сегодня, 14:08
Автор:

Станислав Молчанов

Частная начальная школа "Успех", которая работала по франшизе ThinkGlobal в с. Чайки Киевской области, проиграла апелляцию. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева, а значит лицензия учебного заведения уже точно аннулирована. 

В Киевской области аннулировали лицензию школе, работавшей с нарушениями

Частной школе "Успех" аннулировали лицензию. Фото из открытых источников


Изначально иск против школы был подан участниками кооператива индивидуальных застройщиков "Солнечный", где работала школа "Успех". Стоит отметить, что по уставу кооператива, в нем невозможны размещения и работа общественных объектов. Это является прямым нарушением земельного законодательства — нецелевое использование земельного участка и сооружений на нем. Подобная деятельность противоречит принятым в Украине строительным нормам и требованиям пожарной безопасности.


"С самого начала было странно, что Киевская областная государственная администрация выдала лицензию на работу учебного заведения, нарушавшего одновременно множество требований законов. Поэтому так важно, что справедливость восстановлена и суд заблокировал работу учебного заведения", — отмечают члены правления кооператива "Солнечный".


Тем не менее жильцы опасаются, что руководство школы "Успех" проигнорирует решение суда и не сообщит родителям о том, что лицензия отозвана и работа школы теперь будет вне закона.


"Сейчас особенно важно, чтобы родители учащихся успели забрать документы и перевестись в другие — безопасные и надежные школы", — добавляют в правлении "Солнечного".


Напомним, что это не первое решение суда по школе "Успех". До этого жители "Солнечного" уже добивались аннулирования лицензии в ОАСК и Печерском районном суде города Киева. Решение Шестого апелляционного административного суда наконец ставит точку в этих разбирательствах.


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