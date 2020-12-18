В Киеве зажгут главную елку страны: знаем когда и как

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Сергей Медведев
Новогодние праздники не за горами, и для граждан пройдут традиционные церемонии. Так, главная елка Украины, которая из года в год попадает в некие скандалы, начнет официально радовать киевлян и гостей столицы с 19 декабря.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации объявила об официальном открытии новогодней красавицы. Мероприятие пройдет на Софийской площади.
Впрочем, из-за карантинных ограничений, праздник обойдется без парада и концерта, который обычно сопровождает церемонию.
Добавим, что в рамках празднований Нового года и Рождества Христова в Киеве организуют новый пешеходный маршрут — желающие смогут погулять от Арки дружбы народов до Подола, где можно полюбоваться еще одной достопримечательностью — елью на Контрактовой площади.
В КГГА также предупредили, что из-за эпидемии большой сцены у символа нового года не будет, а все локации будут ограждать от большого скопления людей.
Как сообщал портал "Комментарии", уже не первый год устроители праздников в Киеве радуют горожан своим креативом. Так, в угоду новомодным веяниям или под воздействием плохой экологии, подрядчики решили украсить новогодний символ, ставший традиционным, непонятной конструкцией в виде колдовской шляпы. Это вызвало широкий резонанс, как среди жителей Киева, так и среди украинцев в целом. Подобный креатив пришелся не по душе большинству, поэтому организаторы, почувствовав свой провал, решили закончить эксперимент. Общественность победила — с главной елки страны убрали непонятный большинству колпак.
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