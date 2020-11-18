В Киеве впервые более 1200 новых случаев COVID-19

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Сергей Медведев
Несмотря на введение дополнительных ограничений в виде карантина выходного дня, эпидемия коронавируса в Украине не утихает. В частности, Киев ставит новые рекорды — число заболевших за истекшие сутки составило 1213 человек. От последствий заболевания скончались 23 человека. Преодолеть болезнь удалось 430 киевлянам.
В целом по стране зарегистрировано 12 тыс. 496 новых случаев заболевания, выздоровели 8096 человек, 256 — умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
В целом по регионам картина эпидемии выглядит так:
г. Киев — 53855 случаев;
Винницкая область — 14 306 случаев;
Волынская область — 19 648 случаев;
Днепропетровская область — 23 900 случаев;
Донецкая область — 18 257 случаев;
Житомирская область — 23 988 случаев;
Закарпатская область — 20 146 случаев;
Запорожская область — 20 733 случая;
Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
Киевская область — 26 561 случай;
Кировоградская область — 3818 случаев;
Луганская область — 5286 случаев;
Львовская область — 38 577 случаев;
Николаевская область — 13394 случаи;
Одесская область — 34 806 случаев;
Полтавская область — 16 418 случаев;
Ровенская область — 25 904 случая;
Сумская область — 19 514 случаев;
Тернопольская область — 24 242 случая;
Харьковская область — 49 067 случаев;
Херсонская область — 7624 случая;
Хмельницкая область — 23952 случаи;
Черкасская область — 15 033 случая;
Черновицкая область — 29 126 случаев;
Черниговская область — 12 456 случаев.
Как сообщал портал "Комментарии", Коронавирус поражает практически все органы и системы человеческого тела, но медики замечают наиболее распространенные осложнения, от которых страдают больные.
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