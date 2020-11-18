В Киеве впервые более 1200 новых случаев COVID-19

Несмотря на введение дополнительных ограничений в виде карантина выходного дня, эпидемия коронавируса в Украине не утихает. В частности, Киев ставит новые рекорды — число заболевших за истекшие сутки составило 1213 человек. От последствий заболевания скончались 23 человека. Преодолеть болезнь удалось 430 киевлянам.

В целом по стране зарегистрировано 12 тыс. 496 новых случаев заболевания, выздоровели 8096 человек, 256 — умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

В целом по регионам картина эпидемии выглядит так:

г. Киев — 53855 случаев;

Винницкая область — 14 306 случаев;

Волынская область — 19 648 случаев;

Днепропетровская область — 23 900 случаев;

Донецкая область — 18 257 случаев;

Житомирская область — 23 988 случаев;

Закарпатская область — 20 146 случаев;

Запорожская область — 20 733 случая;

Ивано-Франковская область — 29 542 случая;

Киевская область — 26 561 случай;

Кировоградская область — 3818 случаев;

Луганская область — 5286 случаев;

Львовская область — 38 577 случаев;

Николаевская область — 13394 случаи;

Одесская область — 34 806 случаев;

Полтавская область — 16 418 случаев;

Ровенская область — 25 904 случая;

Сумская область — 19 514 случаев;

Тернопольская область — 24 242 случая;

Харьковская область — 49 067 случаев;

Херсонская область — 7624 случая;

Хмельницкая область — 23952 случаи;

Черкасская область — 15 033 случая;

Черновицкая область — 29 126 случаев;

Черниговская область — 12 456 случаев.

Как сообщал портал "Комментарии", Коронавирус поражает практически все органы и системы человеческого тела, но медики замечают наиболее распространенные осложнения, от которых страдают больные.

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