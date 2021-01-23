В Киеве сорвали акцию в поддержку Навального (фото, видео)

В Киеве была сорвана мирная акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Митинг начался у посольства Российской Федерации, однако впоследствии пришли неизвестные люди, которые начали агрессивно себя вести. Об этом сообщает издание Цензор.Нет.

В Киеве состоялась акция в поддержку Алексея Навального. Фото: 24 канал

Люди представились "патриотически настроенными гражданами". Они начали сжигать и вырывать из рук плакаты и объяснять митингующим, что те безрезультатно здесь стоят. Неизвестные объяснили свою точку зрения, согласно которой Навальный такой же "имперец" как и Владимир Путин. Поэтому нет причин защищать и отстаивать его свободу и права.

Между двумя лагерями возникла потасовка, которую оперативно устранила полиция. После конфликта митингующие и противники Алексея Навального разошлись.





Напомним, что сейчас в России проходят массовые акции протеста в поддержку кремлевского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен химическим оружием на территории РФ.

Правоохранители задержали более сотни протестующих, среди которых журналисты печатных изданий и телевидения. Также на митинге в Москве была задержана и жена Алексея Навального — Юлия. Ее силовики увезли в отделение полиции.

Отмечается, что правоохранители, которые задержали Юлию Навальную, вели себя противоправно. Они даже не представились по просьбе митингующих. Кроме того, задержание прошло без составления протокола.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что власть России хочет запретить социальную сеть TikTok чтобы избежать дальнейших возмущений молодежи и акций протеста, которые обсуждаются в соцсети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!