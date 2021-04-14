В Киеве снесли аварийный дом, который не является памяткой

Как сообщает "Громадське радіо", доходный дом Уткина, который недавно снесли на улице Симона Петлюры, 29, — не имел памятко-охранного статуса. Издание ссылается на информацию, сообщенную советницей руководителя Департаменты охраны охраны культурного наследия КГГА Ириной Золотар.

Снесенный дом Уткина. Фото: Киевская городская прокуратура

Как информируют журналисты Лига.Нет, компания проводившая работы, получила градостроительные условия и ограничения на реконструкцию административного здания под гостиницу. Ссылаясь на владельца участка, ООО "Приват", журналисты пишут, что проект получил положительное заключение экспертизы, а ГАСИ зарегистрировала сообщение о начале выполнения подготовительных работ.

Стоит отметить, что согласно данным издания "Хмарочос" данный земельный участок, на котором находился аварийный дом, был отдан в аренду на 25 лет в 2003 году. По словам журналистов, в 2018 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал Градостроительные условия и ограничения, согласно которым стройка на данном участке возможна в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщает Лига.нет, в строительной компании заявили, что все документы в порядке и готовы к любой проверке. Также журналисты напомнили, что снесенный дом, согласно оценке специалистов, находился в аварийном состоянии.

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