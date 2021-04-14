В Киеве снесли аварийный дом, который не является памяткой

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Станислав Молчанов
Как сообщает "Громадське радіо", доходный дом Уткина, который недавно снесли на улице Симона
Петлюры, 29, — не имел памятко-охранного статуса. Издание ссылается на
информацию, сообщенную советницей руководителя Департаменты охраны охраны
культурного наследия КГГА Ириной Золотар.
Снесенный дом Уткина. Фото: Киевская городская прокуратура
Как информируют
журналисты Лига.Нет, компания проводившая работы, получила градостроительные условия и
ограничения на реконструкцию административного здания под гостиницу. Ссылаясь на владельца участка, ООО "Приват",
журналисты пишут, что проект получил положительное заключение
экспертизы, а ГАСИ зарегистрировала сообщение о начале выполнения
подготовительных работ.
Стоит отметить, что
согласно данным издания "Хмарочос" данный земельный участок, на котором
находился аварийный дом, был отдан в аренду на 25 лет в 2003 году. По словам журналистов, в 2018 году
Департамент архитектуры и градостроительства выдал Градостроительные условия и
ограничения, согласно которым стройка на данном участке возможна в соответствии
с действующим законодательством.
Как сообщает
Лига.нет, в строительной компании заявили, что все документы в порядке и
готовы к любой проверке. Также
журналисты напомнили, что снесенный дом, согласно оценке специалистов, находился в аварийном
состоянии.
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Беспредел продолжается