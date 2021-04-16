В Киеве продолжают строить жилкомплекс вопреки запрету суда

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Станислав Молчанов
Строительство ЖК "Подол Град Винтаж" вызывает вопросы в обществе. Фото из открытых источников
По данным "Цензор.Нет",
выделение земли под стройку изначально в 2004 году вызывает некоторые вопросы:
"…проект блокирует юридическое управление, но Киевсовет все равно вынес его на
рассмотрение и своим решением предоставил участок УТОС в аренду на 5 лет, а
спустя еще 5 лет передал землю УТОС в постоянное пользование".
В марте 2021 года, как сообщают
журналисты, Северный апелляционный хозяйственный суд признал противоправным
и отменил выданный государственный акт на право постоянного пользования одним
из земельных участков под строительство ЖК "Подол Град Vintage". "Цензор.Нет" информируют, что до этого аналогичное решение о соседнем участке принял апелляционный,
а за ним — и Верховный Суд. Тем не менее, журналисты обращают внимание, что возведение
ЖК не останавливается, как якобы и давление на активистов, которые пытаются
привлекать внимание общественности к проблеме.
При этом корреспонденты "Цензор.Нет"
выяснили, что представители застройщика ЖК "Подол Град Винтаж" до сих пор не
озвучили свое обязательство перед УТОС на предоставление квартир в строящемся
ЖК. Таких списков нет даже в самом УТОС, о чем члены организации заявили
открыто.
Как информируют журналисты, один
из активистов, борющихся с застройкой, инвестор школы "Базис" (строительство ЖК
блокирует ее работу) летом 2020 года сделал официальное предложение о выплате существенной финансовой компенсации на потребности членов УТОС. В
этот список входило создание новых рабочих мест, покупка квартир и другое. Такая компенсация, пишет "Цензор.Нет"
должна была предоставляться под контролем
мэра Киева или назначенных им доверенных наблюдателей для соблюдения полной
прозрачности процесса. Однако, по данным журналистов, эти предложения были
проигнорированы и оставлены без ответа.
На данный момент, как сообщает
"Цензор.Нет", вопреки решениям суда, стройка продолжается.
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