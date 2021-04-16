В Киеве продолжают строить жилкомплекс вопреки запрету суда



















Как сообщает "Цензор.Нет", четыре секции ЖК "Подол Град Винтаж" строят на спорном участке, якобы принадлежащему УТОС, а еще две — собираются возводить на арендованном участке ООО "Фундация "Якисне Житло". При этом журналисты считают, что стройка вероятно ведется с нарушениями градостроительных норм и требований.

Строительство ЖК "Подол Град Винтаж" вызывает вопросы в обществе. Фото из открытых источников

По данным "Цензор.Нет", выделение земли под стройку изначально в 2004 году вызывает некоторые вопросы: "…проект блокирует юридическое управление, но Киевсовет все равно вынес его на рассмотрение и своим решением предоставил участок УТОС в аренду на 5 лет, а спустя еще 5 лет передал землю УТОС в постоянное пользование".

В марте 2021 года, как сообщают журналисты, Северный апелляционный хозяйственный суд признал противоправным и отменил выданный государственный акт на право постоянного пользования одним из земельных участков под строительство ЖК "Подол Град Vintage". "Цензор.Нет" информируют, что до этого аналогичное решение о соседнем участке принял апелляционный, а за ним — и Верховный Суд. Тем не менее, журналисты обращают внимание, что возведение ЖК не останавливается, как якобы и давление на активистов, которые пытаются привлекать внимание общественности к проблеме.

При этом корреспонденты "Цензор.Нет" выяснили, что представители застройщика ЖК "Подол Град Винтаж" до сих пор не озвучили свое обязательство перед УТОС на предоставление квартир в строящемся ЖК. Таких списков нет даже в самом УТОС, о чем члены организации заявили открыто.

Как информируют журналисты, один из активистов, борющихся с застройкой, инвестор школы "Базис" (строительство ЖК блокирует ее работу) летом 2020 года сделал официальное предложение о выплате существенной финансовой компенсации на потребности членов УТОС. В этот список входило создание новых рабочих мест, покупка квартир и другое. Такая компенсация, пишет "Цензор.Нет" должна была предоставляться под контролем мэра Киева или назначенных им доверенных наблюдателей для соблюдения полной прозрачности процесса. Однако, по данным журналистов, эти предложения были проигнорированы и оставлены без ответа.

На данный момент, как сообщает "Цензор.Нет", вопреки решениям суда, стройка продолжается.

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