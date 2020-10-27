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Главная Новости Общество события В Киеве был замечен обнаженный мужчина - в соцсетях задали вопрос "Почему на в маске"
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В Киеве был замечен обнаженный мужчина - в соцсетях задали вопрос "Почему на в маске"

Температура воздуха в 9 утра сегодняшнего дня составила 14 градусов Цельсия

сегодня, 16:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Утро в Киеве сегодня, 27 октября, не прошло без неожиданностей – вблизи станции метро "Харьковская" был замечен прогуливающийся голый мужчина. Об этом сообщают в сообществе социальной сети "Facebook" под названием "Позняки Осокорки Харьковский".

В Киеве был замечен обнаженный мужчина - в соцсетях задали вопрос "Почему на в маске"

По словам очевидцев, парень пересек улицу Декабристов и направился вглубь Харьковского массива. 

Судя по видео, молодой человек абсолютно не был стеснен своим образом – он передвигался среди спешащих людей, прикрыв причинные места — спереди рукой, а сзади чем-то типа картона. Кстати, ни далеко не высокая температура воздуха, ни неровности на дороге из-за отсутствия обуви его не смущали – парень шел как ни в чем не бывало.

Некоторые СМИ сообщают, то в Киеве, якобы желающие подхватывают неизвестный флешмоб – в течение последних месяцев обнаженные мужчины были замечены во многих районах столицы. 

Ранее портал "Комментарии" публиковал эпические фиаско с панорамными снимками.



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