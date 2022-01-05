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В Казахстане объявлено чрезвычайное положение: как власти реагируют на насильственные протесты

Казахстан объявил чрезвычайное положение в городе, пострадавшем от протестов

сегодня, 10:18
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил двухнедельное чрезвычайное положение в крупнейшем городе центральноазиатской страны Алматы и западной Мангистауской области, где протесты переросли в насильственные, сообщили в его офисе утром в среду, 5 января. Об этом сообщает Reuters.

В Казахстане объявлено чрезвычайное положение: как власти реагируют на насильственные протесты

Полицейский автомобиль горит во время акции протеста в Казахстане - Reuters

Согласно документам, опубликованным на сайте президента, этот шаг предусматривает комендантский час с 23:00 до 7:00, ограничение передвижения и запрет массовых собраний.

"Призывы атаковать правительственные и военные офисы абсолютно незаконны. Правительство не упадет, но мы хотим взаимного доверия и диалога, а не конфликта", – сказал Токаев в видеообращении несколькими часами раньше.

Как говорил Токаев, полиция в городе Алматы применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы остановить сотни протестующих от штурма мэрии.

Правительство богатой нефтью страны объявило поздно во вторник, 4 января, что восстанавливает некоторые ограничения цен на сжиженный нефтяной газ после того, как протесты охватили Алматы после резкого роста цен на топливо в начале года.

Многие казахи переоборудовали свои автомобили на LPG, который намного дешевле бензина как топлива для транспортных средств в Казахстане из-за ограничений цен. Но правительство утверждало, что низкая цена недопустима, и сняло ограничения 1 января.

После того, как цены на горючее поднялись, 2 января в городе Жанаозен, нефтяном центре и месте смертельных столкновений между протестующими и полицией десять лет назад, начались митинги с участием тысяч человек.

Демонстрации распространились на другие части близлежащей Мангистауской области и западного Казахстана, включая областной центр Актау и рабочий лагерь, используемый субподрядчиками крупнейшего казахстанского производителя нефти "Тенгизшевройл". Предприятие под руководством Chevron отметило, что на производство это не повлияло.

В Алматы полиция, похоже, взяла под контроль главную площадь вскоре после развертывания световых гранат согласно онлайн-видео из этого района. Но на близлежащих улицах и в других частях города часами раздавались взрывы.

На видео, опубликованных в сети, видно, как в городе сожжены полицейские машины, а также бронетехника, которая двигается по одной из его главных магистралей.

Во вторник, 4 января, вечером правительство объявило, что восстанавливает предельную цену в 50 тенге (11 центов) за литр или менее половины рыночной цены в Мангистауской области.

Токаев, избранный преемник ушедшего в отставку в 2019 году коммунистического лидера советских времен Нурсултана Назарбаева, не сталкивается с политической оппозицией в парламенте.

Президент сообщил в Twitter во вторник, 4 января, что на следующий день проведет заседание правительства, чтобы обсудить требования протестующих. Он призвал протестующих вести себя ответственно.

Как сообщали ранее "Комментарии", газовые протесты в Казахстане переросли в столкновение с полицией.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/protests-erupt-kazakhstan-after-fuel-price-rise-2022-01-04/
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