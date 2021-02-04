В Казахстане будут судить боевика «ДНР» — Цаплиенко

В Казахстане арестовали боевика "ДНР" Сергея Шалашова. О событии сообщает журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко на собственном Telegram-канале.

Боевик "ДНР" Сергей Шалашов. Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko

Шалашов является гражданином Казахстана, что не помешало ему воевать на стороне русских войск на Донбассе с самого начала оккупации — с 2014 года. В интервью российскому пропагандистскому ресурсу RT боевик утверждал, что следил за ситуацией на Востоке Украины изначально и поехал туда, чтобы "помогать людям". Между прочим, в Донецке, где Шалашов воевал, он не имел ни одного знакомого — записался в боевики через интернет.

В 2015 году Михаила Шалашова объявили в розыск из-за его участия в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства. Возвращаться на родину, конечно, боевику после этого было нельзя, поэтому он остался на территории так называемой "ДНР". Впрочем через некоторое время его сильно ранили — во время военных действий он потерял ступню. Это не помешало ему продолжить службу на стороне самопровозглашенной республики.

"С 2018-го [Шалашов] жил в России, и та отказывалась его выдать, поскольку он, убивая украинцев, "не нарушал российское законодательство"(по версии росполиции). Но был вынужден вернуться в Казахстан", — информирует Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, сейчас боевика задержали казахстанские правоохранители, поэтому убийцу украинских военных ждет суд.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что русские наемники на Донбассе готовят к участию в военных действиях даже несовершеннолетних. Самым маленьким детям, которых учат пользоваться оружием, чтобы воевать на стороне самопровозглашенных республик, по информации Генпрокуратуры, всего 10 лет.

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