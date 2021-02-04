В Казахстане будут судить боевика «ДНР» — Цаплиенко

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Вечканова Елена
В Казахстане арестовали боевика "ДНР" Сергея Шалашова. О событии сообщает журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко на собственном Telegram-канале.
Боевик "ДНР" Сергей Шалашов. Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko
Шалашов является гражданином Казахстана, что не помешало ему воевать на стороне русских войск на Донбассе с самого начала оккупации — с 2014 года. В интервью российскому пропагандистскому ресурсу RT боевик утверждал, что следил за ситуацией на Востоке Украины изначально и поехал туда, чтобы "помогать людям". Между прочим, в Донецке, где Шалашов воевал, он не имел ни одного знакомого — записался в боевики через интернет.
В 2015 году Михаила Шалашова объявили в розыск из-за его участия в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства. Возвращаться на родину, конечно, боевику после этого было нельзя, поэтому он остался на территории так называемой "ДНР". Впрочем через некоторое время его сильно ранили — во время военных действий он потерял ступню. Это не помешало ему продолжить службу на стороне самопровозглашенной республики.
По словам журналиста, сейчас боевика задержали казахстанские правоохранители, поэтому убийцу украинских военных ждет суд.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что русские наемники на Донбассе готовят к участию в военных действиях даже несовершеннолетних. Самым маленьким детям, которых учат пользоваться оружием, чтобы воевать на стороне самопровозглашенных республик, по информации Генпрокуратуры, всего 10 лет.
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