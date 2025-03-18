В какой стране можно получить огромный штраф за туфли на шпильках

Многим туристам, которые не против посетить Грецию, не лишним будет знать, что в Греции категорически запрещено носить один тип обуви – туфли на шпильках. Более того, за их ношение можно получить штраф 900 евро. Стоит отметить, что также этот тип обуви не рекомендуется надевать при авиаперелетах, поскольку это не только неудобно, но и может нанести повреждения самолету. Об этом пишет портал "Комментарии", анализируя материал "Daily Express".

Туфли на шпильках. Фото: из открытых источников

Этим же руководствовались и греческие власти, принявшие еще в 2009 году закон, запрещающий ношение туфлей на шпильках – ведь они могут повредите исторические памятники, говорится в материале.

Разумеется, одна маленькая царапина может показаться любительницам каблуков не такой уж большой проблемой, но когда тысячи туристов посещают эти места каждый год, даже небольшие повреждения могут иметь значение.

В то же время издание уточняет, что каблуки не запрещены в Греции полностью, а лишь в конкретных, в первую очередь, исторических и туристических местах, поэтому всегда лучше заранее проверять правила локаций, которые вы планируете посещать.

При этом отмечается, что на самом деле законами в Греции регулируется не только обувь. С 2009 года туристам также запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, там нельзя употреблять еду и напитки, а за повреждение или кражу элементов исторических достопримечательностей можно нарваться на серьезные проблемы с законом.

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