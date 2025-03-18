logo

BTC/USD

82625.78

ETH/USD

1893.01

LTC/USD

88.65

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В какой стране можно получить огромный штраф за туфли на шпильках
commentss НОВОСТИ Все новости

В какой стране можно получить огромный штраф за туфли на шпильках

В Греции за ношение туфлей на шпильках можно получить штраф 900 евро

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многим туристам, которые не против посетить Грецию, не лишним будет знать, что в Греции категорически запрещено носить один тип обуви – туфли на шпильках. Более того, за их ношение можно получить штраф 900 евро. Стоит отметить, что также этот тип обуви не рекомендуется надевать при авиаперелетах, поскольку это не только неудобно, но и может нанести повреждения самолету. Об этом пишет портал "Комментарии", анализируя материал "Daily Express".

В какой стране можно получить огромный штраф за туфли на шпильках

Туфли на шпильках. Фото: из открытых источников

Этим же руководствовались и греческие власти, принявшие еще в 2009 году закон, запрещающий ношение туфлей на шпильках – ведь они могут повредите исторические памятники, говорится в материале.

Разумеется, одна маленькая царапина может показаться любительницам каблуков не такой уж большой проблемой, но когда тысячи туристов посещают эти места каждый год, даже небольшие повреждения могут иметь значение.

В то же время издание уточняет, что каблуки не запрещены в Греции полностью, а лишь в конкретных, в первую очередь, исторических и туристических местах, поэтому всегда лучше заранее проверять правила локаций, которые вы планируете посещать.

При этом отмечается, что на самом деле законами в Греции регулируется не только обувь. С 2009 года туристам также запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, там нельзя употреблять еду и напитки, а за повреждение или кражу элементов исторических достопримечательностей можно нарваться на серьезные проблемы с законом.

Читайте также на портале "Комментарии" — ученые выяснили, какие видео работают, как обезболивающее.

Также издание "Комментарии" сообщало – ученые обнаружили четыре планеты возле Солнечной системы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости