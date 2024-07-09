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В какой области Украины будет жарче всего: аномальные +40°C

Синоптик Наталья Диденко о погоде: похолодания не ожидается

9 июля 2024, 18:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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С началом июля Украина столкнулась с аномальной жарой. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха достигла +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшее время такая погода сохранится, и температура будет колебаться от +30 до +39 градусов, местами даже выше +40.

В какой области Украины будет жарче всего: аномальные +40°C

Аномальная жара не отступает: в какой области Украины будет жарче

Где жара чувствуется сильнее

Наиболее тяжелая ситуация складывается на юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей. Там не только жарко, но и очень высок риск возникновения пожаров. В западных областях чуть прохладнее, но это не сильно меняет общую картину.

Как защитить себя от жары

Врачи и специалисты советуют избегать прямых солнечных лучей, пить больше воды и по возможности оставаться в прохладных помещениях. Носите легкую одежду, используйте солнцезащитный крем и старайтесь меньше находиться на улице в самые жаркие часы.

Что делают власти

В городах и поселках организуются пункты охлаждения и раздают питьевую воду, чтобы помочь людям справиться с жарой. Важно также позаботиться о домашних животных, обеспечив им достаточно воды и тень.

Прогнозы на ближайшие недели

Синоптики говорят, что существенного похолодания ждать не стоит. Это лето может стать одним из самых жарких, что соответствует общемировым тенденциям изменения климата. Всем жителям и гостям страны стоит быть готовыми к продолжительной жаре и принимать все необходимые меры безопасности.

Ранее “Комментарии” писали, что  Украина стала свидетелем удивительного природного явления: пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.



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