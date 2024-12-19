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В какой области цены на жилье взлетели, а где рухнули: стоимость квартир

Жилье в Украине дорожает: Луцк лидирует с ростом цен на однокомнатные квартиры

сегодня, 12:22
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Черновалова Кристина

В 2024 году цены на квартиры в Украине продолжили изменяться в зависимости от региона. В западных и центральных областях жилье дорожало, особенно в городах, где относительно безопасно. В то же время в областных центрах, которые подвергаются обстрелам или находятся близко к зоне боевых действий, цены существенно снизились.

В какой области цены на жилье взлетели, а где рухнули: стоимость квартир

Топ города Украины с самыми высокими ценами на жилье

Согласно данным OLX , наибольшее подорожание однокомнатных квартир зафиксировано в Луцке и Ивано-Франковске – на 29%. Также цены существенно выросли в Ровно (19%) и Львове (17%). Такая тенденция объясняется ростом спроса со стороны внутриперемещенных лиц, ищущих жилье в относительно безопасных регионах.

Киев остается самым дорогим городом для покупки жилья, хотя цены здесь не изменились по сравнению с 2023 годом. Другие областные центры, такие как Одесса, Хмельницкий и Николаев также сохранили стабильность в ценах.

Запад растет, восток дешевеет

В 2024 году цены на квартиры в Херсоне, Запорожье, Харькове и Днепре значительно снизились. Наибольшее падение зафиксировано в Херсоне (-21%), в то время как в Запорожье жилье подешевело на 16%, в Харькове — на 14%, а в Днепре — на 13%.

На рынке двухкомнатных квартир наибольший рост наблюдался в Ровно (22%) и Луцке (20%). Кроме того, заметный прирост зафиксирован в Ужгороде (17%), Ивано-Франковске (13%), Виннице (12%) и Житомире (11%).

Интересно, что Киев хоть и остается самым дорогим для покупки двухкомнатного жилья, цены здесь выросли всего на 2%. Львов показал небольшое повышение на 6%, а в Одессе цены не изменились по сравнению с прошлым годом. В то же время наибольшее удешевление двухкомнатных квартир наблюдалось в Херсоне и Запорожье — на 12%.

Читайте на портале "Комментарии" — Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Украине, нужно откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет — это зависит от города. Самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, тогда как самое дешевое – в Херсоне, Запорожье и Харькове.



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Источник: https://glavcom.ua/economics/personal-money/jak-zminilasja-vartist-kvartir-u-2024-rotsi-mista-rekordsmeni-za-rivnem-tsin-1036558.html#:~:text=%D0%97%D0%B0%202024%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%
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