В какой области цены на жилье взлетели, а где рухнули: стоимость квартир

В 2024 году цены на квартиры в Украине продолжили изменяться в зависимости от региона. В западных и центральных областях жилье дорожало, особенно в городах, где относительно безопасно. В то же время в областных центрах, которые подвергаются обстрелам или находятся близко к зоне боевых действий, цены существенно снизились.

Топ города Украины с самыми высокими ценами на жилье

Согласно данным OLX , наибольшее подорожание однокомнатных квартир зафиксировано в Луцке и Ивано-Франковске – на 29%. Также цены существенно выросли в Ровно (19%) и Львове (17%). Такая тенденция объясняется ростом спроса со стороны внутриперемещенных лиц, ищущих жилье в относительно безопасных регионах.

Киев остается самым дорогим городом для покупки жилья, хотя цены здесь не изменились по сравнению с 2023 годом. Другие областные центры, такие как Одесса, Хмельницкий и Николаев также сохранили стабильность в ценах.

Запад растет, восток дешевеет

В 2024 году цены на квартиры в Херсоне, Запорожье, Харькове и Днепре значительно снизились. Наибольшее падение зафиксировано в Херсоне (-21%), в то время как в Запорожье жилье подешевело на 16%, в Харькове — на 14%, а в Днепре — на 13%.

На рынке двухкомнатных квартир наибольший рост наблюдался в Ровно (22%) и Луцке (20%). Кроме того, заметный прирост зафиксирован в Ужгороде (17%), Ивано-Франковске (13%), Виннице (12%) и Житомире (11%).

Интересно, что Киев хоть и остается самым дорогим для покупки двухкомнатного жилья, цены здесь выросли всего на 2%. Львов показал небольшое повышение на 6%, а в Одессе цены не изменились по сравнению с прошлым годом. В то же время наибольшее удешевление двухкомнатных квартир наблюдалось в Херсоне и Запорожье — на 12%.

Читайте на портале "Комментарии" — Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Украине, нужно откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет — это зависит от города. Самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, тогда как самое дешевое – в Херсоне, Запорожье и Харькове.