Стало известно, в каком возрасте начинают курить украинцы

Большинство украинцев делает первую затяжку сигаретой в возрасте около 20 лет. Несмотря на многочисленные запреты, по мнению курильщиков, именно образование, а не ограничение, может оказаться более эффективным способом борьбы с курением среди молодежи.

Курение в Украине. Фото из открытых источников

По данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, средний возраст, когда украинцы начинают курить составляет 19,8 года. В 85% случаев первым средством курения для украинцев становились обычные сигареты. Другие табачные изделия типа кальянов, сигар или самокруток были первым опытом у 4,6% опрошенных. Еще 2% начинали с электронных сигарет, а менее 1% с ТВЭН (табачные изделия для электрического нагревания).

Также опрос показал, что 76% украинцев и 82% курильщиков считают, что попытки запретить отдельные виды табачной продукции приведут только к тому, что потребители будут искать их за границей или на нелегальном рынке. 86% респондентов убеждены, что государство должно сделать ставку на образовательные программы, в частности для подростков. По их словам, правительство должно помогать курильщикам понять преимущества отказа от табака или, по меньшей мере, поощрять менее вредные альтернативы.

По мнению украинцев, наиболее эффективными методами борьбы с курением являются:

— повышение осведомленности в школах – 39,9%;

— борьба с продажей несовершеннолетним – 26,7%;

— усиление наказаний для продавцов, нарушающих закон – 23,1%;

— информирование родителей – 19%;

— штрафы для курьеров, которые доставляют табак детям – 16,1%.

— предупредительные надписи на упаковках – 8,1%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии ученых по влиянию курения на уменьшение мозга.

Также "Комментарии" писали, как курение влияет на сексуальную жизнь.