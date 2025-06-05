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Стало известно, в каком возрасте начинают курить украинцы

Большинство украинцев начинают курить в 19,8 года, преимущественно с сигарет.

сегодня, 11:47
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Автор:
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Slava Kot

Большинство украинцев делает первую затяжку сигаретой в возрасте около 20 лет. Несмотря на многочисленные запреты, по мнению курильщиков, именно образование, а не ограничение, может оказаться более эффективным способом борьбы с курением среди молодежи.

Стало известно, в каком возрасте начинают курить украинцы

Курение в Украине. Фото из открытых источников

По данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, средний возраст, когда украинцы начинают курить составляет 19,8 года. В 85% случаев первым средством курения для украинцев становились обычные сигареты. Другие табачные изделия типа кальянов, сигар или самокруток были первым опытом у 4,6% опрошенных. Еще 2% начинали с электронных сигарет, а менее 1% с ТВЭН (табачные изделия для электрического нагревания).

Также опрос показал, что 76% украинцев и 82% курильщиков считают, что попытки запретить отдельные виды табачной продукции приведут только к тому, что потребители будут искать их за границей или на нелегальном рынке. 86% респондентов убеждены, что государство должно сделать ставку на образовательные программы, в частности для подростков. По их словам, правительство должно помогать курильщикам понять преимущества отказа от табака или, по меньшей мере, поощрять менее вредные альтернативы.

По мнению украинцев, наиболее эффективными методами борьбы с курением являются:

  • — повышение осведомленности в школах – 39,9%;
  • — борьба с продажей несовершеннолетним – 26,7%;
  • — усиление наказаний для продавцов, нарушающих закон – 23,1%;
  • — информирование родителей – 19%;
  • — штрафы для курьеров, которые доставляют табак детям – 16,1%.
  • — предупредительные надписи на упаковках – 8,1%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии ученых по влиянию курения на уменьшение мозга.

Также "Комментарии" писали, как курение влияет на сексуальную жизнь.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/press-conference/1077561.html
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