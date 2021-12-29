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В каком состоянии бомбоубежища в Украине (Видео)

В Украине остались укрытия и бомбоубежища со времен Советского союза

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна
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По официальным данным, только 11% из 21 тысяч укрытий находятся в нормальном состоянии и там можно временно спрятаться. Об этом пишет Голос Америки.

В каком состоянии бомбоубежища в Украине (Видео)

Обстрел в зоне ООС, фото из Twitter/U_Tribune

Киевские власти недавно пригласили журналистов на экскурсию в бомбоубежища. Было продемонстрировано одно укрытие, расположенное в подвале под Шевченковским районным советом. В бункере есть несколько комнат со стационарными телефонами, центральным водоснабжением.

Олег Гаряга, руководитель администрации, говорит, что каждый руководитель службы будет находиться на своем месте, будет иметь телефон. Связью штаб будет снабжать Укртелеком.

Директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук говорит, что сирена, сигнал общественной обороны, используется для того, чтобы люди обратили внимание и включили радио, телевидение, посмотрели новостной сайт. Через СМИ будет предоставлена вся информация и инструкции для граждан в случае опасности.

В каждом городе, в каждой области должна быть карта укрытий. На местности они обозначены красными знаками со стрелками и надписями "укрытие". В Киеве, по данным журналистов, 19% из общего количества укрытий не пригодны для использования.

Если взять в пример карту защитных сооружений гражданской защиты в Одесской области, то на ней действительно нанесены отметки и есть адреса. Согласно данным с карты в области насчитывается в Одессе: 166 хранилищ гражданской защиты, 402 противорадиационных укрытий, 59 хранилищ для маломобильных групп населения, 598 простейших укрытий и сооружений двойного назначения. В области 825 простейших укрытий и сооружений двойного назначения в разных городах и поселках.

В Херсонской области, согласно карте, насчитывается 437 укрытий и защитных сооружений. В Херсоне – простейших укрытий 508, защитных сооружений – 71. В Каховке: укрытий – 272, защитных сооружений – 61.

В Полтавской области, согласно карте, насчитывается 1100 защитных сооружений в четырех районах области.

Как сообщал портал "Комментарии", в США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6373311.html
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