В каких уголовных делах "засветился" «Пари-матч»

Азартные игры в Украине, фото из открытых источников

Как писали "Комментарии", для улучшения репутации владельцы крупнейшей в Украине букмекерской компании известной под ТМ "Париматч" зарегистрировали в 2019 году новую фирму – ООО "Париматч", принадлежавшую посредством кипрского офшора FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD дочери основателя "Париматча" Екатерине Белорусской.

Причина, побудившая владельца компании Эдуарда Швиндлермана создать новую фирму – 153 судебных документа, которые портят репутацию ООО "Пари-матч", на которой была записана ранее вся семейная игровая империя ТМ "Париматч".

И надо сказать, всего за несколько лет ООО "Пари-матч" упоминается в целом ряде уголовных производств. Еще в 2012 году правоохранители Винницкой области открыли уголовное производство №12012010010000419 в рамках статьи 203-2 УК Украины "Занятие игорным бизнесом".



В 2015 году по аналогичной статье было открыто производство за № 12015220480002373 в Харькове. В том же году против "Пари-матч" было начато расследование в рамках производства по той же статье незаконного занятия азартными играми в Киеве.



Впрочем, во всех этих случаях данных о наказании компании нет, возможно потому, что в судебных документах говорится, что создатели незаконного бизнеса использовали знак для товаров и услуг, принадлежащий "Пари-матч", то есть могли работать сами по себе.

Куда более серьезно выглядит уголовное производство с номером 42017000000002925, по мнению следствия, "Пари-матч" была частью разветвленного механизма по выводу из Украины денежных средств.

Так, компания якобы принимала платежи от игроков за услуги игры или аудиовизуальной продукции, после чего средства по фиктивным или завышенным контрактам выводились за границу как плата за услуги иностранной фирмы, например, владельца контента.

Данной схемой якобы пользовалась целая группа компаний и лиц, которые таким образом выводили за границу средства, не уплачивая с них налоги. Оборот указанной схемы, по мнению правоохранителей, составлял 20 млн гривен в день, а общий объем легализованных средств – 350 млн долларов. Но и тут движение по делу застыло еще в 2017 году.

Любопытно, что и новое предприятие – ООО "Париматч" тоже упоминается в одном уголовном деле, когда служащий Нацгавардии Украины именно на свой счет в Париматче пожелал получить 5000 гривен неправомерной выгоды от военнослужащего, но его задержали.



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