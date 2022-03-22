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В каких регионах восстановлено интернет-покрытие и связь

Восстановлена связь и доступ к интернету в трех областях Украины

сегодня, 09:46
Автор:

Козлова Альбіна
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22 марта возобновлена связь и интернет-покрытие в Херсоне и Херсонской области, Запорожской области, Донецкой области. Об этом сообщают на канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В каких регионах восстановлено интернет-покрытие и связь

Фото иллюстративное / Pixabay

В Запорожской области заработало 70% районных узлов связи "Укртелекома". 21 марта специалистам компании удалось восстановить доступ к сети Интернет в Донецкой области. Там работают 65% районных узлов. 35% узлов отключены, поскольку есть локальные повреждения сети. Работы по восстановлению доступа в интернет в Донецкой области продолжаются, специалисты проводят ремонт сетей.

Сообщается, что критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают в Украине. Услуги электронных коммуникаций временно не предоставляются в Черниговской, Луганской и Херсонской областях.

Продолжаются работы по восстановлению мобильной связи и интернета в тех регионах, где раньше шли бои, освобожденных районах в областях.

Управление сетями осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи.

Как сообщал портал "Комментарии", в Генштабе рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствия. За 27 суток противник понес существенные потери в Украине. Запасов боеприпасов и продовольствия у оккупантов должно хватить максимум на три дня. Такая же ситуация с горючим, пополнение запасов которого осуществляется из-за ввоза с территории РФ автоцистерн. Трубопроводную поставку горючего россиянам обеспечить не удалось.


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Источник: https://t.me/dsszzi_official
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