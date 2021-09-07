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В каких областях школьников могут отправить на дистанционное из-за ухудшения эпидситуации

В двух областях ученики могут перейти на дистанционное уже со второй недели обучения

сегодня, 20:55
Автор:

Козлова Альбіна

В каких областях школьников могут отправить на дистанционное из-за ухудшения эпидситуации

В "желтую" зону карантина могут попасть две области, фото из открытых источников

Сейчас две области в шаге от "желтой" зоны карантина. Об этом сообщили в Facebook губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий и первый заместитель губернатора Ровенской области Сергей Подолин.

По словам Дмитрия Живицкого, с 13 сентября область может стать "желтой" из-за ухудшения эпидемической ситуации в регионе и увеличения количества больных. В области низкий уровень вакцинации среди педагогов, поэтому учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Губернатор считает, что виной всему плохая организация процесса вакцинации учителей и воспитателей головами общин и директорами учебных заведений. В сообщении Живицкий отметил, что сейчас на СОVID-19 болеют дети.

На Ровенщине ситуация не лучше. По словам Сергея Подолина, показатели вакцинации в области очень низкие. В первую неделю сентября увеличилось количество больных COVID-19, поэтому главный санитарный врач области говорит о том, что область может попасть в "желтую" зону.

Поэтому уже с 13 сентября на дистанционное обучение могут перейти учебные заведения области. Ведь только в 46 учебных заведениях Ровенской области уже провакцинировано 80% педагогов, а это лишь 26,7% от общего количества учебных заведений, которых насчитывается 1230. В почти половине заведений привито очень мало работников. При этом учителя школ активно делают прививки, а преподаватели вузов и воспитатели детсадов отстают от коллег. В области провакцинировали двумя дозами 92579 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве здравоохранения рассказали, что надо знать о вакцинации больным раком. Чтобы не заболеть новую болезнь, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности.


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Источник: https://www.facebook.com/RivneODA/posts/1731944186998906
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