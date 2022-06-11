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В каких областях ожидаются дожди 12 июня: гидрометцентр

Где в Украине на Троицу пройдут грозовые дожди

11 июня 2022, 23:55
Автор:

Козлова Альбіна
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12 мая отмечаем Троицу. В мирное время понедельник после праздника был выходным. Синоптики прогнозируют в воскресенье, 12 мая, кратковременные дожди с грозами.

В каких областях ожидаются дожди 12 июня: гидрометцентр

Фото иллюстративное / Pixabay

Так, по информации украинского гидрометцентра, гроза пройдет ночью в районе Карпат. Днем следует ожидать осадков с громом и молниями в северных областях. В Житомирской – осадков не предполагается.

Грозовой фронт будет двигаться в Винницкую, Харьковскую и Одесскую области. Там прогнозируются местами кратковременные дожди с грозами. В западных, восточных и центральных регионах без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 14...19°, днем поднимется до 29...34, на западе от 23 до 28. На высокогорье Карпат в течение суток будет прохладно от 10 до 16 градусов.

В Киеве прогнозируется дождь с грозой, температура воздуха от 19 до 29 градусов, ветер северный.

Наталья Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине после 14 июня. По ее словам, температура воздуха снизится. По прогнозам сайта "Синоптик", снова придет жара с температурой воздуха днем выше +28 градусов с 20 июня. На следующей неделе температура воздуха будет колебаться от 16 до 25 градусов Цельсия.

Как писал портал "Комментарии", на Зеленое воскресенье и Зеленую или Русальную неделю со времен язычества сохранились и выполнялись разные обряды. Предки встречали Троицу почти как Пасху — красили пасхальные яйца в зеленый цвет, пекли обрядовые блины, даже варили кутью. Угощение оставляли для поминовения усопших в поминальную перед праздником субботу.

В каких областях ожидаются дожди 12 июня: гидрометцентр - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC
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