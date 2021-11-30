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В каких городах Украины обновят общественный транспорт

Для развития общественного транспорта Украина получит новый заем

сегодня, 17:24
Автор:

Козлова Альбіна
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В каких городах Украины обновят общественный транспорт

Новый транспорт будут закупать в рамках проекта, фото из открытых источников

Недавно на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект о ратификации Финансового соглашения "Городской общественный транспорт Украины ІІ". Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов.

По условиям этого соглашения нашему государству предоставят 200 миллионов евро ссуды на обновление общественного транспорта в городах. Речь идет об обновлении автопарка и вагонов метро в таких городах, как: Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг, Запорожье, Северодонецк, Винница, Ужгород, Мелитополь, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Луцк, Полтава, Одесса, Черновцы и другие.

Также за счет займа будет проводиться строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий в семи городах, среди которых Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг, Запорожье.

Этот проект – продолжение сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Ранее уже началась реализация первой части проекта с 2017 в 11 областных центрах Украины. В рамках первой части проекта подписаны контракты на поставку 90 троллейбусов и 42 трамвайных вагонов для участников проекта.

По словам заместителя Министра финансов Александра Кавы, такой опыт оказывает хорошее влияние на развитие инфраструктуры и обеспечение заказами машиностроительных предприятий.

Нардепы должны принять закон о ратификации Финансового соглашения, тогда с 2022 года будут подписаны новые контракты для закупки экологически чистого транспорта для городов-участников.

Как сообщал портал "Комментарии", первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что государство в настоящее время создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.



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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_ramkakh_realizatsii_proektu_miskii_gromadskii_transport_ukraini_ii_ukraina_otrimaie_200_mln_ievro_na_onovlennia_gromadskogo_transportu-3206
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