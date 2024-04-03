В Кабмине утвердили выплаты для ветеранов: как получить

В преддверии Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа, Кабинет Министров Украины объявил о важном решении, касающемся поддержки ветеранов войны, жертв нацистских преследований и тд. Сообщение о размерах разовых денежных выплат было опубликовано в Telegram-канале представителя Кабмина в Верховной Раде, Тараса Мельничука.

Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости

Данные выплаты предназначены для лиц, на которых распространяется действие законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Категории лиц, которые могут рассчитывать на данную финансовую поддержку, весьма обширны и включают в себя не только ветеранов военных действий, но и граждан, переживших ужасы концентрационных лагерей и гетто в младших возрастах.

Размеры выплат

Выплаты различаются в зависимости от группы инвалидности и категории получателя:

Лица с инвалидностью I группы получат 3 100 гривен;

Лица с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;

Лица с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.

Кроме того, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей и гетто, а также дети, родившиеся в местах принудительного содержания, получат разовую выплату в размере 1 000 гривен.

Особое внимание уделено лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым полагается выплата в размере 3 100 гривен.

Для членов семей погибших ветеранов войны и защитников Украины, а также для вдов и вдовцов умерших лиц с инвалидностью в результате войны, не вступивших в новый брак, предусмотрена выплата в размере 650 гривен.

Вдобавок, участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, а также детям партизан и подпольщиков назначена выплата в размере 450 гривен.