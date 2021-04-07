В Кабмине сообщили, будет ли Украина вводить общенациональный локдаун

У Украины пока еще нет необходимости в общенациональном локдауне. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сегодня, 7 апреля.

Локдаун в Украине. Фото из открытых источников

"В некоторых регионах с введением красного уровня эпидемиологической опасности и ответственной работой органов местной власти наблюдается стабилизация с распространением коронавируса. Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы", — рассказал глава правительства.

Шмыгаль заметил, что если такая динамика сохранится, то "красные" регионы снова могут вернуться к "оранжевой" зоне.

"Адаптивный карантин работает. И вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", — заявил премьер-министр.

Также он добавил, что все же в большинстве регионов ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Напомним, в зоне ограничений оказался Киев. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие главные выводы можно сделать после первых дней локдауна в столице, какие ошибки — исправить, а также — о чем свидетельствует реакция центральной власти.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости Covid-19. В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где в течение трех дней превышены два или более показателя.

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