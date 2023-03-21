В Кабмине снова собрались реформировать таможню: что это даст

Правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по реформе таможни. К чему могут привести данные перемены? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Таможня. Фото: из открытых источников

Пора остановиться в бесконечных "реформах" таможни"

Десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко поделился таким мнением:

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"Выходит, на смену "реформе" идет "обновление стратегии реформы". Предлагаю следующему правительству назвать очередную программу ликвидации таможенных институтов "трансформацией обновленной стратегии". А если серьезно, то, пора остановиться в бесконечных "реформах" таможни".

По мнению эксперта, следует оценить реальное положение дел (кадровый состав, материально-техническое обеспечение, нормативная база и т.д.), выработать краткосрочную пошаговую программу стабилизации жизнедеятельности ГТСУ.

"Она, на мой взгляд, проста как угол здания Таможенной Службы. Важно профессиональное, адекватное, стабильное управление. Плюс – исключительная компетенция таможенных органов в отношении вопросов таможенного дела, соответствующее материально-техническое обеспечение, социальная защита личного состава", – отмечает Анатолий Макаренко.

Во время войны таможня вообще не нужна

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что данные перемены ни к чему не приведут, кроме роста коррупции, как это всегда у нас происходило после каждой очередной реформы таможни.

"Ее нет смысла реформировать. Во время войны таможня вообще не нужна, – уверен эксперт. – ГТСУ следует закрыть, а сотрудников отправить в подчинение Минобороны. Может, там придумают им более адекватное занятие, с учетом того, что большая часть этих самых сотрудников – мужчины призывного возраста".

А вот после нашей победы, изменения в работе таможни надо начинать с переписывания Налогового и Таможенного Кодексов, акцентирует Юрий Гаврилечко.

"В первую очередь, – поясняет он, – необходимо максимально сократить полномочия чиновников при одновременном введении личной и субсидиарной ответственности за вред, нанесенный их действиями физическим и юридическим лицам. А также в обязательном порядке предусмотреть возмещение ущерба из персональных средств и... СРЕДСТВ ИХ СЕМЕЙ! Мало того, попавшийся на таком нарушении чиновник должен быть до конца жизни понижен в гражданских правах и лишен возможности работать на госслужбе, в органах местного самоуправления или бюджетных организациях".

Что касается "интеграции с ЕС", то эксперт напоминает, что НДС в ЕС возвращается автоматически и на таможне не взимается, а возвращается как гражданам, так и бизнесу.

"То есть, если вы что-то купили в ЕС и выезжаете с чеком и покупкой, то на основании этого самого чека и декларации о потраченном — вам вернут НДС", – поясняет Юрий Гаврилечко.

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