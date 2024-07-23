Кабинет Министров Украины определил, что новый учебный год в общеобразовательных школах начнется 2 сентября и завершится 30 июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В Кабмине назвали даты начала и конца нового учебного года

По его словам, областные администрации должны будут адаптировать образовательный процесс в зависимости от условий безопасности в разных регионах. Это может включать в себя дистанционное обучение в местах, где это необходимо для безопасности учащихся и учителей.

"Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории", — добавил Шмигаль.

Отметим, что в июне МОН советовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине разгорелся скандал относительно сроков начала учебного года. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и мэр Львова Андрей Садовый высказали противоположные мнения на этот счет. В частности, городской голова Львов уверен, что начать учебный год 19 августа и завершить к Рождеству — лучший вариант для учеников, ведь школы Львова могут стать убежищем для всех, кто нуждается в тепле и зарядке устройств в случае ухудшения энергетической ситуации зимой.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские школы и вузы уже готовятся к новому учебному году. Рассматривают онлайн-обучение или в смешанном формате, смещение расписания занятий, а также увеличение каникул зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в час вопросов правительства в Верховной раде Украины сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесной .