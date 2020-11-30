В Израиле ребенок нашел тысячелетнее золотое украшение

Редчайшую золотую бусину, возраст которой, предположительно, составляет около трех тысяч лет, обнаружил при раскопках израильский ребенок. Так, девятилетний мальчик вместе с семьей участвовал в просеивании песка с Храмовой горы.

Золотая бусина эпохи Первого Храма (фото предоставлено: ПРОЕКТ ПРОСЯНИЯ ГОРЫ ХРАМА)

Об этом культурологическом проекте израильские СМИ сообщали неделей раньше. При проведении раскопок житель Иерусалима обнаружил прекрасно сохранившийся маленький цилиндр в форме цветка, созданный четырьмя слоями крошечных золотых шариков. Артефакт имел столь великолепную сохранность, что поначалу археологи записали бусину в современные объекты.

Эксперты не подозревали, что находке уже несколько тысяч лет. Только во время сортировки летних артефактов ученый сообразил, что бусина поразительно похожа на несколько подобных предметов, которые он нашел при раскопках погребальных систем периода Первого Храма в Катеф Хином.

Хотя эти бусины были сделаны из серебра, они были идентичны золотым бусинам как по форме, так и по способу изготовления — при создании украшений использовался метод грануляции. Подобные бусы были найдены в нескольких других местах по всему Израилю и датированы разными периодами. Большинство из найденных предметов этой серии датируются железным веком (12-6 века до н.э.).

Когда значение бусинки стало ясным, исследователи-организаторы проекта "Просеивание на Храмовой горе" TMSP обзвонили все семьи, которые участвовали в просеивании в тот конкретный день, пока они не связались "золотым" ребенком.

Золотые украшения редко встречаются среди археологических артефактов периода Первого Храма, поскольку золото в то время не подвергалось аффинажу и обычно содержало значительный процент серебра.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Египта выступили с официальным заявлением о крупной археологической находке. Так, согласно информации, ученые обнаружили около ста древних саркофагов с мумиями, а также позолоченные колонны и 40 статуй. Возраст находок оценивают в 2 тыс. 500 лет. Захоронение удалось обнаружить на глубине 12 метров в некрополе экс-столицы Египта Мемфисе.

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