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В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен

В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий

В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен. Это произойдёт в том случае, если   эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится.

В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен

AstraZeneca (фото из открытых источников)

Об этом сообщил   исполнительный̆ директор Института сыворотки  Адар Пунавалла.

"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ. Компания выбрала Индию в качестве своего приоритета на два месяца" – говорится в сообщении

 Пунавалла также сообщил, что большинство лидеров стран, где ожидается вакцина,  относится к действиям индийской стороны с пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с аналогичными требованиями внутренней политики.

"Национализм живет до известной степени везде", — сказал Пунавалла,.

На данный момент не сообщается, какие страны будут первыми в экспортной очереди.

Напомним, Немецкий регулятор вакцин заявил, что в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли. Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что более известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались. Все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет, двум мужчинам было 36 и 57 лет. Напомним, что министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекций ими возможны случаи тромбоза. Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.



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