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Ольга Чародий
В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен. Это произойдёт
в том случае, если эпидемиологическая
ситуация в Индии улучшится.
AstraZeneca (фото из открытых источников)
Об этом сообщил исполнительный̆
директор Института сыворотки Адар
Пунавалла.
"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более
никуда. Потому что мы должны защитить свой народ. Компания выбрала Индию в
качестве своего приоритета на два месяца" – говорится в сообщении
Пунавалла также
сообщил, что большинство лидеров стран, где ожидается вакцина, относится к действиям индийской стороны с
пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с
аналогичными требованиями внутренней политики.
"Национализм живет до известной степени везде", —
сказал Пунавалла,.
На данный момент не сообщается, какие страны будут первыми в экспортной очереди.
Напомним, Немецкий регулятор вакцин заявил, что в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли. Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что более известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались. Все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет, двум мужчинам было 36 и 57 лет. Напомним, что министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекций ими возможны случаи тромбоза. Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.
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