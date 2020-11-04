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В Ивано-Франковской области участникам боев на Донбассе раздали землю

Земельные участки получают участники боевых действий на Донбассе и члены семей погибших

сегодня, 10:15
Автор:

Сергей Медведев

Государство рассчитывается с участниками АТО — на Западной Украине власти раздают земельные участки для тех, кто воевал на Донбассе. Об этом сообщает правительственный портал.

В Ивано-Франковской области участникам боев на Донбассе раздали землю

Так, согласно опубликованной информации,  в Ивано-Франковской области участники боевых действий получили в собственность 515 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 528 гектаров. Для ведения личного крестьянского хозяйства военным предоставлено 375 участков общей площадью 515 га, для ведения индивидуального садоводства — 140 участков общей площадью более 13 гектаров.

Отмечается, что с момента, когда власть решила раздавать землю, за предоставлением участка на Ивано-Франковщине обратились 1197 военных.  По результатам рассмотрения обращений разрешения на владение землей получили 1030 участников боевых действий и членов семей погибших воинов, что составило 86,1% от общего количества поданных заявлений.

Как сообщал портал "Комментарии", КСУ отложил вопрос о рынке земли на неопределенный срок. С 2002 года в Украине действует запрет на продажу земель сельскохозназначения. 31 марта этого года ВР рассмотрела законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/na-ivano-frankivshchini-uchasniki-bojovih-dij-otrimali-u-vlasnist-bilsh-nizh-pyatsot-zemelnih-dilyanok
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