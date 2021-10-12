В Ивано-Франковской области больницы, школы и садики без отопления: какая причина

В Ивано-Франковской области сложилась чрезвычайная ситуация — невозможность обеспечить отоплением учреждения социальной сферы этой зимой. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Температура воздуха в группе детского садика, фото Facebook

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС, состоявшейся в городе, обсудили вопрос отсутствия газоснабжения, ведь по новой предложенной цене в 30 гривен суммы для оплаты отопительного сезона колоссальные.

Сейчас отопление не включили в садах, школах и больницах. Представители департаментов горсовета рассчитали суммы по ценам 7,85 — 8 грн за кубометр и для образовательных учреждений отопления уже стоило бы миллионы, для больниц сотни тысяч гривен.

Был подписан Меморандум на общегосударственном уровне между правительством и органами местного самоуправления об удержании тарифов на отопление в осенне-зимний период 2021/2022.

В местных бюджетах были заложены средства на уровне цены 7-8 грн за кубометр, хотя пока что поставщики предлагают покупать газ для отопления бюджетных учреждений на уровне 25-30 грн за 1 куб. м и выше. В Меморандуме было прописано цену на газ — 13,6 грн / куб. м без НДС, более 16 грн / куб. м с НДС.

Сейчас средняя температура в стационарах больниц 18-19 градусов, а должно быть обеспечено 20-23 градуса. Общее количество газа, которое потребуется на отопление заведений, — 25 000 кубометров. По цене 7,85 грн / м куб. — это 250 000 гривен; по цене 30 гривен / м куб., то это 750 тыс. грн. То есть еще 500 000 на отопление надо выделять из городского бюджета. В школах и детсадах в отопительный сезон нужно потратить 253 тыс. кубометров газа. По цене 7,85 грн / м куб. — это 4 млн 312 тыс. грн, по цене 30 грн / м куб. — 7 млн 609 тыс. грн.



"Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!", — написал мэр.

В комментариях к посту люди пишут, что в садах температура от 8 до 15 градусов, а в классах для первоклашек от 10 градусов.



Как сообщал портал "Комментарии", Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что отопление включать только согласно действующему законодательству. Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания заявил, что отопление включать в случае, если в течение трех дней будет менее 8 градусов тепла.

Также мы писали, что, по словам Дениса Шмыгаля, "Нафтогаз" выступает с предложением продавать газ теплокоммунэнерго по 7 грн 42 коп. за кубометр. Эта цена позволяет руководителям местных общин не повышать тарифы этой зимой. Итак, при поддержке центральной власти местное самоуправление имеет все основания не повышать тарифы на отопление и горячую воду для населения.

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