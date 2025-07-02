В Ивано-Франковске требуют психиатрической проверки депутатов: какая причина

После решения Ивано-Франковского городского совета обратиться в Верховную Раду с призывом запретить аборты в Украине на сайте электронных петиций появилась необычная инициатива, а именно провести психиатрическую экспертизу депутатов местного горсовета.

В Ивано-Франковске требуют психиатрической проверки депутатов. Фото из открытых источников

28 июня 2025 года на сайте горсовета Ивано-Франковска появилась петиция по поводу проверки психиатрического состояния народных депутатов.

"Учитывая последние решения Ивано-Франковского городского совета, предлагаю депутатам пройти психиатрическую экспертизу", — говорится в петиции.

По состоянию на 2 июля петицию подписали 60 человек из 250 необходимых. Кампания по сбору петиций продлится до 29 сентября 2025 года.

Причиной реакции граждан стала 53 сессия городского совета, на которой депутаты приняли обращение в парламент с требованием закрепить в законодательстве охрану жизни "от зачатия до естественной смерти". Таким образом депутаты Ивано-Франковского городского совета призвали запретить аборты по всей территории страны.

Также на сайте появилась другая петиция за 27 июня, непосредственно касающаяся решения запрета абортов. В ней автор призвал отозвать обращение Ивано-Франковского городского совета по поводу запрета абортов. В петиции утверждается, что подобные действия горсовета нарушают базовые права женщин. Кроме того, указывается, что депутаты превысили свои полномочия и вмешиваются в вопросы, которые должны регулироваться на национальном уровне. Эта петиция собрала 287 голосов из 250 необходимых.

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