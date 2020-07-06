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В Италии умер всемирно известный композитор

Эннио Морриконе написал музыку к более 500 кинофильмам и телесериалам

сегодня, 12:00
Автор:

Виолетта Комаровская
В Италии умер всемирно известный композитор

Фото: AP Photo/L. Bruno

Всемирно известный Эннио Морриконе скончался в одной из римских больниц. Это произошло сегодня ночью, - пишет Euronews. Легендарному итальянскому композитору был 91 год.

Эннио Морриконе оказался в римской больнице еще несколько дней назад. Тогда он, упав, сломал бедренную кость. Для людей пожилого возраста - это характерная травма. Вернуться домой композитору было уже не суждено. Ночью родным врачи сообщили о его смерти. 

Семья Морриконе решила не устраивать пышных похорон, несмотря на всемирную славу музыканта.

"Такое решение было принято, чтобы почтить чувство скромности, которое всегда руководило любыми действиями маэстро", - сообщил журналистам адвокат семьи. 

По его словам, Эннио Морриконе до последнего находился в здравом уме. Также, видимо, чувствуя приближение смерти, он захотел накануне попрощаться со своей женой, а также внуками и детьми. 

Морриконе стал известен всему миру благодаря музыке, которую он писал для различных фильмов и телесериалов. С кинематографом он тесно связал свою жизнь еще в 1961 году. Ему тогда было 33 года. С тех пор он успел создать мелодии для более чем 500 картин. За свои работы получил много наград. В частности, две золотые статуэтки "Оскар" - за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка" и заслуги в кинематографе,- а также "Гремми" - за мелодию к кинокартине "Неприкасаемые". 

Долгое время его визитной карточкой на постсоветском пространстве была композиция, ставшая саундтреком к фильму "Профессионал" Жоржа Лотнера. 


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Также среди самых известных работ Морриконе - саундтреки к кинофильмам "Легенда о пианисте", "Однажды на Диком Западе", "Хороший, плохой, злой". 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России умер известный актер  советских фильмов Виктор Проскурин. 


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