В Италии намекнули, что Украине предстоит сделать политический выбор: у Зеленского уже ответили

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что определить конец войны в Украине может "политический выбор". Как передает портал "Комментарии", в интервью газете "Corriere della Sera" министр заявил, что ситуация с войной в Украине зашла в тупик.

Украина - Италия. Фото: из открытых источников

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас и предполагали, столкнулось с несколькими трудностями. Российские окопы затрудняют атаку. Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта", — отметил Гвидо Крозетто.

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На такое заявление уже появилась реакция Офиса президента Украины. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отметил, что глава Минобороны Италии прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения".

"Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО. Все эти решения известны, но главное – их своевременность", — заявил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП отметил что есть только один путь прекращения войны в Украине – выбить захватчиков с украинской территории и освободить все захваченные земли. Само вторжение России должно потерпеть тотальное фиаско.

"Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", — подчеркнул Подоляк.

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