В Италии намекнули, что Украине предстоит сделать политический выбор: у Зеленского уже ответили

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Кравцев Сергей
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что определить конец войны в Украине может "политический выбор". Как передает портал "Комментарии", в интервью газете "Corriere della Sera" министр заявил, что ситуация с войной в Украине зашла в тупик.
Украина - Италия. Фото: из открытых источников
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На такое заявление уже появилась реакция Офиса президента Украины. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отметил, что глава Минобороны Италии прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения".
Советник главы ОП отметил что есть только один путь прекращения войны в Украине – выбить захватчиков с украинской территории и освободить все захваченные земли. Само вторжение России должно потерпеть тотальное фиаско.
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