В Украине предложили отменить праздники 8 марта и 9 мая

Институт национальной памяти разработал законопроект, в котором предлагает сделать рабочими 8 марта и 9 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Календарь, фото с открітіх источников

Согласно документу, 8 марта не только планируют сделать рабочим, но и убрать из календаря праздничных дат. 9 мая, как День Победы над нацизмом во время Второй мировой оставят праздником, но он будет рабочим. Помимо этого, может появиться ряд новых выходных дней. Например, нерабочим днем планируют сделать 9 марта — Шевченковский день. И взамен девятому мая выходным может стать 8 мая — День памяти и примирения. Появятся и новые праздники с выходными. Институт нацпамяти предлагает украинцам каждую вторую пятницу сентября проводить дома и отмечать в кругу близких День семьи. Остальные даты планируют оставить без изменений. Примечательно, что выходной на Рождество Христово в документе прописан один раз — 7 января. Хотя последние несколько лет Украина отмечала его дважды — 25 декабря и 7 января по разным календарям и обрядам.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления граждан страны с Днем памяти и примирения заявил, что праздник введен не в замену Дню победы, который празднуется 9 мая, а служит для сохранения и глубокого понимания истории Украины и мира. Также Зеленский осудил любые оправдания нацизма и отметил подвиг многих народов, что бок о бок боролись против тоталитаризма. Кроме этого Владимир Зеленский призвал мировых политиков уважать международные институты и правила для поддержки глобального мира.

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