В Индонезии ад вырвался на землю: что произошло

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Кравцев Сергей
В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Из-за опасности пришлось отменить некоторые рейсы на популярный среди туристов курортный остров Бали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Извержение вулкана Левотоби в Индонезии. Фото: из открытых источников
По данным агентства, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 километров. Из-за этого одна из авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого.
Крупное извержение началось вечером 20 марта. До этого в течение недели в районе вулкана происходили мелкие извержения. Небольшие извержения продолжились и сегодня, 21 марта. Сообщается, что время эвакуации, которую объявили местные власти, пострадал один человек.
Отмечается, что в ноябре прошлого года Левотоби также извергался, что привело к гибели 10 человек. Тогда пришлось эвакуировать тысячи местных жителей, ведь на близлежащие к вулкану деревни обрушились горячие камни и потоки лавы.
Пока неясно, сколько жителей пострадало от нынешнего извержения, но ноябре власти Индонезии заявили, что намерены навсегда переселить их из опасного региона.
Всего в Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов, страна расположена в тихоокеанском "Огненном кольце" — зоне высокой сейсмической активности на вершинах различных тектонических плит.
Читайте также на портале "Комментарии" — ученые на ежегодной встрече Американского геофизического союза заявили, что в 2025 году подводный вулкан Аксиал может начать новое извержение. Этот вулкан расположен в 480 километрах от побережья штата Орегон в США.
Ученые наблюдают за вулканом Аксиал с 1997 года и обнаружили у него особенность – возможность точно предсказать извержение. Этот вулкан извергался в 1998, 2011 и 2015 годах. По словам геолога Билла Чедвика из Университета штата Орегон, вулкан сейчас "оживает". Ученый отмечает, что точную дату предусмотреть невозможно, однако извержение вулкана Аксиал состоится до конца 2025 года.
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