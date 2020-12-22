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В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит и что о ней известно

Женщина вместе с другими активистами выступает в защиту прав ЛГБТ

сегодня, 19:50
Автор:

Любовь Блажко

В Индии прошел конкурс красоты среди трансгендерных женщин. Он так и назывался – "Мисс Транскоролева". Победительницей стала Шайне Сони, которая работает стилистом и модельером. Давайте скорее узнаем, чем как живет "Мисс Транскоролева". 

В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит и что о ней известно

В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву". Фото: obozrevatel

Как сообщает CNN, Шайне сейчас нацелена на то, чтобы защищать и отстаивать права трансгендеров, которых не любят и угнетают на родине победительницы. В следующем году женщина будет участвовать в конкурсе под названием "Мисс Международная королева".

Сони родилась мальчиком, но уже в самом юном возрасте начала проявлять себя как девочка. Родственники испугались за нее, поэтому она постоянно находилась под их давлением и часто слышала упреки в свой адрес. Близкие до последнего требовали от нее, чтобы она вела себя как мальчик, ведь пол не выбирают, твердили они ей. 

Поэтому вовсе неудивительно, что в 17 девочка сбежала из дома и поступила в Национальный институт технологии моды. А через некоторое время Шайне создала собственный бренд одежды, и параллельно этому она начала принимать гормоны. 

В Индии выбрали ”Мисс Транскоролеву”: как она выглядит и что о ней известно - фото 2
В Индии выбрали ”Мисс Транскоролеву”: как она выглядит и что о ней известно - фото 3
В Индии выбрали ”Мисс Транскоролеву”: как она выглядит и что о ней известно - фото 4

Последние несколько лет женщина вместе с другими активистами выступает в защиту прав ЛГБТ. Также они добиваются того, чтобы в школах начали преподавать уроки толерантности.

Стоит добавить, что конкурс "Мисс Транскоролева" впервые провели в Индии в 2017 году. В нем есть все те же атрибуты, что и в традиционных конкурсах красоты: дефиле, фотосессия, конкурс талантов, яркие костюмы, судьи и зрители. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Эллен Пейдж из "Людей Икс" совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. 


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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/miss-transqueen-india-shaine-soni-intl-hnk/index.html
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