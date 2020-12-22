В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит и что о ней известно

В Индии прошел конкурс красоты среди трансгендерных женщин. Он так и назывался – "Мисс Транскоролева". Победительницей стала Шайне Сони, которая работает стилистом и модельером. Давайте скорее узнаем, чем как живет "Мисс Транскоролева".

В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву". Фото: obozrevatel

Как сообщает CNN, Шайне сейчас нацелена на то, чтобы защищать и отстаивать права трансгендеров, которых не любят и угнетают на родине победительницы. В следующем году женщина будет участвовать в конкурсе под названием "Мисс Международная королева".

Сони родилась мальчиком, но уже в самом юном возрасте начала проявлять себя как девочка. Родственники испугались за нее, поэтому она постоянно находилась под их давлением и часто слышала упреки в свой адрес. Близкие до последнего требовали от нее, чтобы она вела себя как мальчик, ведь пол не выбирают, твердили они ей.

Поэтому вовсе неудивительно, что в 17 девочка сбежала из дома и поступила в Национальный институт технологии моды. А через некоторое время Шайне создала собственный бренд одежды, и параллельно этому она начала принимать гормоны.

Последние несколько лет женщина вместе с другими активистами выступает в защиту прав ЛГБТ. Также они добиваются того, чтобы в школах начали преподавать уроки толерантности.

Стоит добавить, что конкурс "Мисс Транскоролева" впервые провели в Индии в 2017 году. В нем есть все те же атрибуты, что и в традиционных конкурсах красоты: дефиле, фотосессия, конкурс талантов, яркие костюмы, судьи и зрители.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Эллен Пейдж из "Людей Икс" совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!