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В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото)

Около 50 спасателей собралось вместе, чтобы спасти животное

сегодня, 21:55
Автор:

Диденко Светлана

В Индии спасли напуганное животное, упавшей с высоты.

В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото)

Фото: Peta

В индийском городке Дхармапури лесники и пожарные спасали слоненка, которое провалилось в колодец. Десятки людей в течение 16 часов пытались вытянуть напуганное животное с более чем 20 метров.

"Крестьяне услышали странные звуки и увидели, как животное упало в колодец. Они очень испугались за жизнь животного и связались с местными властями", — сообщил местный лесник Раджкумар.

Слоненок заблудился и забрел в деревню в поисках пищи. Спасатели считают, что он пытался убежать от стаи собак и упал в глубокую яму.

Около 50 человек пытались откачать воду из колодца, однако слоненок отталкивало технику, тем самым мешая спасателям. Затем они пытались попасть в животное дротиком и ввести успокоительное средство. Когда они наконец попали, уже наступила темнота. Тогда спасатели спустились на дно колодца и закрепили ремни на животном и с помощью крана смогли поднять его на поверхность.

В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 2
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 3
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 4
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 5
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 6
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 7
В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото) - фото 8

Спасательная операция слоненка в индийской деревне Дхармапури

Лесники в течение получаса наблюдали за животным перед тем как вернули его в лес.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали, что в Нью-Йорке с новогодней елки спасли сову.


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Источник: https://gulfnews.com/photos/news/jumbo-task-elephant-hoisted-from-deep-well-in-india-1.1606130609433?slide=2
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