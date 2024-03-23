В Индии разворачивают танкеры с российской нефтью: что произошло

В Индии танкеры "Совкомфлота" с российской нефтью отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg", со ссылкой на источники.

Танкер с российской нефтью. Фото: из открытых источников

Кроме того, по информации собеседников издания, НПЗ "тщательно проверяют" право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с компанией, попавшей под санкции. Два танкера, как пишет издание, провели у берега несколько недель в ожидании указаний о разгрузке.

В материале говорится, проблемы "Совкомфлота" означают, что у России стало меньше танкеров для доставки нефти, а это, в свою очередь, привело к сокращению скидок для покупателей, чтобы компенсировать более высокие затраты на фрахт.

"Bloomberg" обращает внимание, что после начала полномасштабной войны Индия стала самым крупным покупателем российской нефти, но ужесточение санкций США привело к тому, что переработчики стали искать более дорогую нефть из других регионов, чтобы не подвергаться риску возникновения проблем с экономикой.

Интересно, что в то время, как Индия отказывается от российской нефти, на помощь Москве готов прийти Китай. Страна планирует импортировать рекордное количество российской нефти в этом месяце, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия из-за санкций США. Азиатская страна в этом месяце готова получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.

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